Campeonato de Escolinhas de Futebol Kids começa com festa, desfile e disputas em campo

O mês das crianças começou com bola rolando em João Pessoa. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), deu início neste fim de semana ao 1º Campeonato de Escolinhas de Futebol — João Pessoa Futebol Kids, uma celebração esportiva voltada para jovens das categorias Sub-11 e Sub-13.

A abertura do torneio foi marcada por um desfile dos times, animado pela banda marcial da Escola Municipal Zulmira de Novais. As 18 escolas inscritas participaram do evento, que também contou com uma área de lazer para as crianças, com lanches e brinquedos, tornando o dia ainda mais especial para os atletas e suas famílias.

Segundo o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Zezinho Botafogo, o momento foi de pura emoção. “Foi com muita alegria que demos o pontapé dessa competição. Foi emocionante ver tantas crianças e jovens vivendo esse momento com entusiasmo, união e amor pelo esporte. O futebol é mais do que um jogo, é formação, convivência e esperança em um futuro melhor”, ressaltou.

A bola rolou pela categoria Sub-11 com dois confrontos que abriram oficialmente a competição. Se enfrentaram as equipes do Tottenham 0 x 2 Unidos do Colinas; e Viva Sonho Meu 0 x 4 Cruzeiro.

O torneio continua no próximo sábado (11), com duas partidas pela manhã, na categoria Sub-11, e quatro à tarde, na categoria Sub-13, realizadas simultaneamente na Arena Marquise e Arena da Graça.

Competição – Com a participação exclusiva de escolinhas, sem a presença de clubes ou atletas federados, o João Pessoa Futebol Kids tem como objetivo incentivar a base e garantir igualdade entre os participantes.

As inscrições foram gratuitas, realizadas pelo aplicativo ‘Na Palma da Mão’, permitindo que cada escolinha inscrevesse até 20 atletas por categoria. O campeonato acontece ao longo do mês de outubro, com as finais das duas categorias marcadas para o dia 1º de novembro.

Confira os jogos do próximo sábado (11 de outubro)

Categoria: Sub-11

Local: Arena da Graça

8h – Grupo A: Unidos Colinas × Lara Madri (Jogo 4);

9h – Grupo B: Cruzeiro M8 × Vila Olímpica PB.

Categoria: Sub-13

Local: Arena Marquise

15h – Grupo A – Cteles × Vila Olímpica PB (Jogo 2);

16h – Grupo B – PFH × Unidos Colinas (Jogo 3).

Local: Arena da Graça

15h – Grupo C – Desportivo PB × Viva Sonho Meu (Jogo 4);

16h – Grupo D – Cruzeiro M8 × Tottenham.