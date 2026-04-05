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Detran-PB suspende serviços de processos de veículos entre 29 de dezembro e 1º de janeiro — Governo da Paraíba

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O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) vai suspender temporariamente os serviços relacionados a processos de veículos, no período de 29 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026. A medida ocorre em razão de ajustes administrativos e operacionais de fim de ano.

Durante o intervalo não serão realizados atendimentos ligados a procedimentos como registro, transferência, alteração de dados cadastrais e demais trâmites envolvendo veículos. A suspensão vale tanto para atendimentos presenciais como online. 

Assim, o Detran-PB orienta que os usuários antecipem demandas que dependam desses procedimentos, a fim de evitar atrasos. Os serviços serão retomados a partir do dia 2 de janeiro de 2026.  

Os demais serviços que não envolvem diretamente processos de veículos seguem funcionando normalmente. 

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