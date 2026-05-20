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RESULTADO DO SORTEIO DIA DE SORTE 1097 DE HOJE SÁBADO (02/08)

admin1

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios.

Hoje, ENTRE OUTRAS LOTERIAS, a SORTE gira em torno do sorteio da DIA DE SORTE, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores desde por conta do nome, até pela facilidade de jogar.

A Loteria Dia de Sorte da Caixa Econômica Federal é um jogo que combina sorteio de números e meses do ano. Lançada em 2018, oferece aos participantes a oportunidade de ganhar prêmios ao acertar de 4 a 7 números, além do Mês da Sorte. Com sorteios semanais, a Loteria Dia de Sorte adiciona um toque único ao cenário das apostas, proporcionando aos jogadores a emoção de associar números e datas especiais em busca da fortuna.

No nosso site, todos os resultados do Dia de Sorte

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SORTEIO DIA DE SORTE 1099

Aguarde aqui

Confira o resulta da Dia de Sorte

sorteio anterior

Resultado do sorteio de hoje em video

Canal da Caixa https://youtube.com/@canalcaixa?si=eTngt9wQZ_H2u4c3

Página de Resultados das Loterias da Caixa

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

As Loterias da Caixa Econômica Federal são fonte de expectativa e sonhos para milhões de brasileiros, e o momento crucial para muitos é o sorteio. Dentre elas, a Mega Sena é a mais popular, com sorteios realizados sempre às 20h, horário de Brasília. No entanto, este não é um evento isolado, pois outras loterias também têm seus dias e horários específicos.

A tabela abaixo apresenta de forma clara os dias da semana e os horários de sorteio de diversas loterias:

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

Loteria SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM
Mega Sena 20h 20h
Dupla Sena 20h 20h
Quina 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
Lotomania 20h 20h
Lotofácil 20h 20h 20h
Loteca/Lotogol 12h
Loteria Federal 19h 19h
Timemania 20h 20h 20h
Dia de Sorte 20h 20h 20h

 

É importante ressaltar que todos os horários mencionados estão no fuso horário de Brasília. Para aqueles que buscam a sorte nas loterias, este guia serve como referência para estar atento aos dias específicos de cada sorteio.

Que a fortuna sorria para aqueles que ousam sonhar e participar desses emocionantes eventos de sorte!

 

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