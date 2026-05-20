REPRESENTANTES DA SEMTHAS E DA APAE DEBATEM SOBRE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA 2023

Na última terça-feira (7), parte do corpo técnico da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de São José do Seridó estiveram reunidos com representantes da APAE de Caicó para debater o termo de colaboração para o exercício 2023, dentre outros assuntos.





De acordo com Suzete Pereira, o município de São José do Seridó, entre crianças e adolescentes, tem 16 pacientes assistidos pela APAE de Caicó. “A APAE presta total assistência as famílias assistidas e oferece serviço que promove o bem e o desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência”, pontuou.