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REPRESENTANTES DA SEMTHAS E DA APAE DEBATEM SOBRE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA 2023

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Na última terça-feira (7), parte do corpo técnico da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de São José do Seridó estiveram reunidos com representantes da APAE de Caicó para debater o termo de colaboração para o exercício 2023, dentre outros assuntos.

De acordo com Suzete Pereira, o município de São José do Seridó, entre crianças e adolescentes, tem 16 pacientes assistidos pela APAE de Caicó. “A APAE presta total assistência as famílias assistidas e oferece serviço que promove o bem e o desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência”, pontuou.


Na última terça-feira (7), parte do corpo técnico da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de São José do Seridó estiveram reunidos com representantes da APAE de Caicó para debater o termo de colaboração para o exercício 2023, dentre outros assuntos.


De acordo com Suzete Pereira, o município de São José do Seridó, entre crianças e adolescentes, tem 16 pacientes assistidos pela APAE de Caicó. “A APAE presta total assistência as famílias assistidas e oferece serviço que promove o bem e o desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência”, pontuou.

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