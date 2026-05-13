Assistência Social de São José do Seridó tem representação durante o IV Congresso Conecta Municipios Potiguares

Nos dias 06,07 e 08 de maio de 2026 a cidade de São José do Seridó, através da secretária de Assistência Social Suzete Pereira e do Conselheiro municipal de Assistência Social Paulo Sérgio,teve participação no congresso Conecta RN em sua 4ª edição. O evento reuniu representatividade de vários municípios potiguares no Centro de Convenções de Natal.





O Conecta Municípios conta com uma programação diversa, pensada para atender diferentes públicos e proporcionar momentos de aprendizado,troca de experiências e interação e reúne gestores, equipes técnicas, lideranças políticas, instituições públicas e empresas privadas em um ambiente orientado à qualificação, troca de experiências e apresentação de soluções para os municípios.





O evento apresenta debates voltados à assistência social, grandes nomes da área, como Ieda Castro e Iris Maria enriquecendo o congresso com a abordagem de temas relacionados ao fortalecimento da gestão do SUAS. O ex secretário de Assistência Social em São José do Seridó, Francisco Touchér também esteve presente nesse evento.