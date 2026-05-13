quarta-feira, maio 13, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Assistência Social de São José do Seridó tem representação durante o IV Congresso Conecta Municipios Potiguares

admin1

Nos dias 06,07 e 08 de maio de 2026 a cidade de São José do Seridó, através da secretária de Assistência Social Suzete Pereira e do Conselheiro municipal de Assistência Social Paulo Sérgio,teve participação no congresso Conecta RN em sua 4ª edição. O evento reuniu representatividade de vários municípios potiguares no Centro de Convenções de Natal.


O Conecta Municípios conta com uma programação diversa, pensada para atender diferentes públicos e proporcionar momentos de aprendizado,troca de experiências e interação e reúne gestores, equipes técnicas, lideranças políticas, instituições públicas e empresas privadas em um ambiente orientado à qualificação, troca de experiências e apresentação de soluções para os municípios.


O evento apresenta debates voltados à assistência social, grandes nomes da área, como Ieda Castro e Iris Maria enriquecendo o congresso com a abordagem de temas relacionados ao fortalecimento da gestão do SUAS. O ex secretário de Assistência Social em São José do Seridó, Francisco Touchér também esteve presente nesse evento.

Você pode gostar também

SEJEL EMITE COMUNICADO SOBRE NORMALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES

admin1

PROJETO APS + POTIGUAR É APRESENTADO A REPRESENTANTES DA SESAD

admin1

Secretaria de Agricultura de São José do Seridó alinha últimos detalhes do torneio leiteiro com o Estado

admin1