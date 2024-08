Queimadas sedia evento de skate neste domingo

O Chega no Rolé realizará sua segunda edição em Queimadas, neste domingo (11). O evento de skate tem a sua concentração marcada para as 15h, no mercado público da cidade, e promove a interação social através do esporte. Com inscrições gratuitas e competições por brindes, a programação também conta com atrações musicais.

Com um público formado por crianças e jovens, o Chega no Rolé busca promover a atividades físicas, além de estimular a iniciação no esporte. Durante o evento, instrutores experientes estarão presentes para auxiliar os iniciantes.

Dentre o cronograma, acontecerá uma disputa de melhor manobra, com as modalidades masculina e feminina. A competição também será na categoria open aberto, para todas as idades. Com isso, os vencedores ganharão medalhas e brindes.

Vale lembrar que as inscrições para a segunda edição do Chega no Rolé acontecerão de forma gratuita e no local de realização, no Mercado Público de Queimadas.

Dia, hora e local do Chega no Rolé

Dia : 11.08

: 11.08 Hora : 15h

: 15h Local : Mercado Público de Queimadas

Programação do evento

15h – Concentração

15h30 – Vivência skateboard

16h – Tricks for brinde (competição)

17h – Entrega da premiação

17h20 – Apresentação cultural

