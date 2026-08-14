Campanha solidária para famílias atingidas pelas chuvas é finalizada e Prefeitura de João Pessoa agradece apoio da população

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), informa que os pontos de arrecadação de doações destinados às famílias atingidas pelas fortes chuvas serão encerrados nesta sexta-feira (8).

A campanha mobilizou a população da Capital, que contribuiu de forma solidária com a doação de roupas, calçados, móveis, colchões e lençóis, itens essenciais para apoiar as famílias no processo de reconstrução das suas residências. A ação deve priorizar gestantes, idosos e famílias com crianças.

As doações devem ser destinadas às 22 famílias mais atingidas pelas chuvas, entre elas, as 17 que foram acolhidas no abrigamento temporário no Ginásio Ivan Cantisani, em Tambiá, e outras cinco famílias que foram encaminhadas para a Sede do Betel Brasileiro, todas oriundas da comunidade Engenho Velho. Além de outras famílias que também foram atingidas pelas chuvas.

A Prefeitura de João Pessoa agradece à população pela sensibilidade e solidariedade demonstradas ao longo da campanha. A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, destacou a importância do engajamento coletivo. “Cada doação recebida representa cuidado e esperança para essas famílias. Agradecemos profundamente a cada pessoa que se mobilizou, que estendeu a mão e contribuiu para minimizar os impactos desse momento tão difícil, onde a Prefeitura de João Pessoa tem trabalhado ininterruptamente para atender as necessidades das famílias”, enfatizou.

Destinações – A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) informa ainda que as equipes seguem mobilizadas na realização de um levantamento detalhado de todo o material arrecadado, para que seja organizada, de forma responsável e criteriosa, a destinação adequada dos itens às famílias atendidas.

Coleta – Durante a campanha, os pontos de coleta funcionaram nos seguintes locais e horários:

Centro de Cooperação da Cidade, no Altiplano – 8h às 17h

Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira – 8h às 21h

Home Center Ferreira Costa – segunda a sábado, das 8h às 21h | domingo, das 9h às 19h

Parahyba Mall – segunda a sábado, das 10h às 21h | domingo, das 13h às 21h

Mangabeira Shopping (subsolo – estacionamento) e Manaíra Shopping (SAC – entrada principal) – das 10h às 22h

Procon João Pessoa, no Tambiá – 8h às 17h