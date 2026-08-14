Prefeitura de João Pessoa realiza mutirão de exames citológicos na USF Cruz das Armas I

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada Cruz das Armas I, realiza neste sábado (9) um mutirão de exames citológicos voltado à saúde da mulher. A ação acontecerá na USF, localizada na Avenida Cruz das Armas, com atendimento das 8h às 12h e das 13h às 16h, por ordem de chegada. Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas.

O exame citológico, também conhecido como conhecido como Papanicolau, é fundamental para a detecção precoce do câncer do colo do útero e de outras alterações ginecológicas. A iniciativa busca ampliar o acesso ao serviço, especialmente para mulheres que não conseguem comparecer à unidade durante os dias úteis.

De acordo com a diretora de atenção básica da SMS, Rosselle Leite, a ação tem como principal objetivo resgatar mulheres que estão há muito tempo sem realizar o exame preventivo. “Nosso objetivo é alcançar principalmente as mulheres que, por conta da rotina de trabalho ou outros compromissos, acabam não conseguindo vir à unidade durante a semana. O mutirão é uma oportunidade de ampliar esse cuidado e reforçar a importância da prevenção”, destacou.

Para o atendimento no mutirão, é necessário estar portando o documento pessoal com foto e cartão do SUS. Devem realizar o exame citológico todas as mulheres entre 25 e 64 anos que tenham vida sexual ativa.

A gerente da unidade, Gerlania Pereira, garante que as mulheres que buscarem a realização do exame, serão atendidas. “Apesar do número de vagas disponibilizadas, caso a procura seja maior, e não seja possível realizar no próprio sábado, nós iremos já deixar agendado a realização do exame dessas pacientes excedentes. Então convocamos as mulheres do nosso bairro, principalmente as que precisam fazer o exame e/ou não tem tanta disponibilidade durante a semana, a virem à nossa unidade para esse cuidado tão necessário com a saúde”.

Exame – Por meio do exame, são coletadas células do colo do útero com o objetivo de identificar possíveis alterações celulares que podem indicar câncer do colo do útero, além de outras condições, como infecções vaginais e cervicais. Entre elas estão a candidíase, tricomoníase, vaginose bacteriana e infecções causadas pelo Papilomavírus Humano (HPV).