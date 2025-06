Cícero Lucena lança Selo de Governança Climática, que reconhece práticas sustentáveis

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), o prefeito Cícero Lucena lançou o Selo de Governança Climática – uma certificação que reconhece iniciativas voltadas à redução de emissões de carbono, à promoção da justiça climática, à economia de recursos naturais e ao investimento em soluções regenerativas.

A iniciativa foi apresentada durante o evento ‘Gestão Ambiental e Humanizada’, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), que reuniu lideranças da área no Hotel Manaíra, em João Pessoa. Na ocasião, Cícero Lucena reafirmou os compromissos da gestão com a agenda ambiental e anunciou novas ações para que a cidade continue crescendo de forma sustentável, com mais qualidade de vida para a população.

“Estamos avançando com projetos como o Parque da Cidade, com 21 hectares, o Parque do Roger, com 31 hectares, o Parque do Cuiá, e os parques lineares, que estão transformando João Pessoa, como os Parques das Três Ruas e do Valentina”, destacou o prefeito. Ele também mencionou a substituição da iluminação pública por luminárias de LED com sistema de gestão inteligente, a aquisição de 60 ônibus elétricos, a renovação da frota da Prefeitura com veículos elétricos e o uso de energia solar para abastecer toda a administração municipal.

“Ou seja, são diversas ações que o poder público está realizando. Mas deixo aqui um chamado: que todos façam a sua parte — em casa, no comportamento, nas atitudes — para que o conjunto dessas ações nos leve ao resultado que tanto desejamos”, convocou Cícero Lucena.

Função do Selo – O Selo de Governança Climática é destinado a empresas, prefeituras, associações e organizações da sociedade civil, que poderão conquistar a partir do engajamento em práticas verificáveis, transparentes e de impacto real. “O trabalho do selo é certificar, comprovar que as ações previstas no nosso plano estão sendo executadas. Todas as iniciativas serão acompanhadas por meio desse programa, com transparência”, detalhou o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira.

Cumprindo metas – Representando a Rede de Governança Climática e Sustentabilidade, Renata Andrade destacou o comprometimento e execução da política ambiental de João Pessoa, citando o programa João Pessoa Sustentável. Um estudo mostra que João Pessoa já executou, até 2024, 64% dos recursos comprometidos obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O prazo de conclusão é junho do próximo ano.

Nesse programa, João Pessoa avançou em 11 eixos temáticos. “Eu gostaria, de coração, que todos esses exemplos não ficassem restritos apenas ao Município de João Pessoa. Acredito que todas essas boas práticas devem ser replicadas: governança climática, sustentabilidade, mobilidade urbana, governança territorial, governança urbana. Enfim, todas as modalidades de governança que hoje compõem a chamada governança climática para outros municípios”, afirmou Renata Andrade.

Outras ações com impacto ambiental – Com a presença de diversas secretarias, a Prefeitura de João Pessoa demonstrou, também, o avanço na substituição do transporte de tração animal por bicicletas na coleta seletiva – 60 equipamentos já foram colocados em operação. Papel Zero, que elimina o uso do papel nos despachos da administração municipal, por meio da informatização dos serviços.