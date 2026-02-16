Workshop fortalece Atenção Primária à Saúde em São José do Seridó

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem papel fundamental na promoção do cuidado integral e humanizado. Em São José do Seridó, um workshop realizado recentemente abordou os principais indicadores e a organização da APS no município, reunindo profissionais e colaboradores da área na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SESAD).





O evento foi marcado por momentos de escuta ativa, troca de experiências e construção coletiva, com o objetivo de aprimorar o planejamento, a gestão e, sobretudo, o cuidado em saúde com base em dados e na realidade local. A proposta central foi reforçar a importância de uma atenção centrada nas pessoas, priorizando a eficiência, a resolutividade e a humanização dos serviços.





A coordenadora da Atenção Primária à Saúde no município, Ana Clara Araújo de Medeiros, destacou o empenho da equipe em garantir que as ações em saúde sejam cada vez mais eficazes e voltadas às necessidades da população. “Nosso compromisso é com um cuidado qualificado e próximo da comunidade. Trabalhamos para fortalecer cada vez mais a rede de atenção básica”, afirmou.





O workshop representa mais um passo na consolidação de políticas públicas eficazes e sustentáveis, com foco na melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados à população