Pesquisa do Procon-JP para o Dia dos Pais encontra diferença de R$ 564,00 no preço do perfume masculino
Um dos produtos mais procurados para presentear no Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, o perfume masculino está com uma diferença que chega a R$ 564,00 encontrado no Sauvage Dior Eau de Toillete 100ml, que está com preços entre R$ 815,00 (Rayssa Import’s – Manaíra) e R$ 1.379,00 (Di Rosy – Tambiá Shopping), variação de 69,2%. Confira aqui a tabela de preços.
Portanto, o consumidor que vai presentear o pai com esse artigo, deve consultar o levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que foi realizado no último dia 31 de agosto e traz preços de 44 tipos de perfume (importado ou nacional) coletados em 13 estabelecimentos da Capital.
A maior variação da pesquisa, 82,15%, porém, ficou com o Azzaro Pour Home Eau de Toillete 100ml, que está oscilando entre R$ 279,99 (Lojas Riachuelo – Tambiá Shopping) e R$ 510,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), diferença de R$ 230,01.
Mais diferenças – Outras diferenças que chamam bastante a atenção foram encontradas no perfume Acqua di Giorgio Armani 200ml, R$ 307,91, que está com preços entre R$ 679,99 (Rayssa Import’s – Manaíra) e R$ 987,90 (Vip Perfumes – Manaíra Shopping), variação de 45,28%, seguido do Lacoste Original 100ml, R$ 280,99, oscilando entre R$ 639,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados) e R$ 919,99 (Rayssa Import’s – Manaíra), variação de 43,97%.
Mais variações – O Procon-JP encontrou mais duas variações bem significativas: no perfume Silver Scent Jacques Bogart 100ml, 80,78%, que está com preços entre R$ 359,00 (Tio Patinhas – Shopping Tambiá) e R$ 649,00 (Renner – Manaíra Shopping), diferença de R$ 290,00; e no Azzaro Pour Home Eau de Toillete 200ml, 63,79%, que oscila entre R$ 464,00 (Tio Patinhas – Tambiá Shopping) e R$ 759,99 (C&A – Manaíra Shopping), diferença de R$ 295,99.
A pesquisa do Procon-JP visitou os seguintes estabelecimentos: Riachuelo, Mahogany, Tio Patinhas, Di Rosy Perfumes e C&A (Tambiá Shopping); Soff Perfumes, Renner, O Boticário, Natura e Vip Perfumes (Manaíra Shopping); Lyon Perfumes e Cosméticos (Bairro dos Estados); Rayssa Imports (Manaíra); e Garinna Shopp Mix (Tambaú).
Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br