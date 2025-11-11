Etapa estadual dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba começa nesta sexta-feira

A fase estadual dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba começa nesta sexta-feira (1º), em João Pessoa, e vai reunir estudantes-atletas de todas as regiões do estado. A primeira parte da disputa envolve alunos de 15 a 17 anos, que buscam vagas nos Jogos da Juventude, marcados para setembro, em Brasília.

As competições desta faixa etária vão até o dia 7 de agosto e terão provas de atletismo, judô, natação e tênis de mesa na Vila Olímpica Parahyba, além do vôlei de praia, que vai ser realizado no CT Cangaço, na orla do Cabo Branco.

A programação também inclui o basquete, o handebol e a luta olímpica, que vai acontecer nos dias 3 e 4, em três locais: Vila Olímpica, Colégio Motiva e Fundação Gama. O futsal vai ter bola rolando no Colégio da Polícia Militar, e o vôlei de quadra na Universidade Federal da Paraíba, nos dias 6 e 7.

(Foto: Divulgação/Sejel)

Após a conclusão da categoria 15 a 17 anos, vai ser a vez dos estudantes de 12 a 14 anos entrarem em ação, entre os dias 12 e 15 de agosto. As provas dessa faixa etária vão ser válidas como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que neste ano vão ser realizados em outubro, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. De acordo com a organização, os locais e as modalidades desta etapa vão ser divulgados nos próximos dias.

Segundo o coordenador-geral dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba, José Hugo, todas as etapas seguem o objetivo principal do programa: descentralizar as ações, garantindo participação estudantil em todo o estado, e viabilizar o acesso dos jovens atletas a competições de nível nacional.

“Encerramos as etapas regionais e agora iniciamos as classificatórias estaduais. Ao final desse processo, a Paraíba estará representada com atletas escolhidos diretamente a partir da rede de ensino estadual, municipal e privada em todos os cantos do estado”, explicou o coordenador.

