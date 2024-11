Prefeitura realiza mais uma edição da campanha pelo fim da violência contra as mulheres

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), realizará mais uma edição da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, com programação do dia 20 de novembro a 10 de dezembro. O evento, segundo a secretária Nena Martins, é uma mobilização anual que visa denunciar e debater as diversas formas de violência contra o público feminino.

“Na oportunidade, serão realizadas palestras sobre o tema nas escolas da rede municipal, nas unidades de saúde e em parceria com a sociedade civil, através das associações e movimentos de mulheres e mulheres trans. Além das palestras, realizamos roda de diálogo sobre a Lei Maria da Penha e os serviços que o Município disponibiliza no socorro às vítimas da violência doméstica e de gênero”, informou Nena Martins, ressaltando que a programação é gratuita e aberta às mulheres.

Dentre as atividades agendadas pela SEPPM, ela citou a realização no dia 29 de novembro do evento ‘Por Elas no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres’, das 9h às 12h, na Fundação Casa de José Américo, na praia do Cabo Branco, com uma palestra ministrada pela promotora de Justiça de Defesa da Mulher de João Pessoa, Rosane Araújo.

Nena Martins explica que esta é uma campanha mundial, com 16 dias de ativismo. “No Brasil, essa campanha é mais extensiva e envolve 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com início em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, reconhecendo a dupla vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres negras, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, promovendo o direito à dignidade e à segurança de todas as mulheres”, detalhou.

Serviço – Em João Pessoa, a Prefeitura mantém uma rede estruturada para atender mulheres vítimas dos variados tipos de violência. Essa rede é composta por serviços diversos como o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha, o Espaço da Mulher Paula Adissi, o Instituto Cândida Vargas e a Rede Municipal de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, responsável por promover a articulação entre instituições e serviços governamentais na esfera municipal para o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento de todas as formas de violência, doméstica e de gênero.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher

197 – Polícia Civil

190 – Polícia Militar

153 – Ronda Maria da Penha

0800-283-3883 – Canal de acolhimento do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (atendimento 24h) e durante a semana, de segunda a sexta-feira, (83) 98695-3549, e das 8h às 17h, pelo telefone (83) 3213-7359.