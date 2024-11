João Pessoa se destaca no Festuris Gramado e inicia planejamento com operadores de turismo para 2025

A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur-JP) participou ativamente da 36ª edição do Festival Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), na Serra Gaúcha, encerrada neste sábado (9). Aberto na quinta-feira (7), o evento reuniu mais de 14 mil profissionais do turismo nacional e internacional, com mais de 2,5 mil marcas e 50 destinos turísticos.

Conforme Daniel Rodrigues, secretário de Turismo da Capital paraibana, o Festuris elevou ainda mais o destino Joao Pessoa, oportunidade em que foram fechadas algumas parcerias e iniciado planejamento para ações já para 2025. O secretário confirmou a participação no evento de 2025, com estande maior.

O Festuris Gramado é um dos mais importantes eventos internacionais do país e, segundo Danile Rodrigues, um ambiente bastante profissional. Durante os dias da feira, ele se reuniu com executivos das principais operadoras de turismo do país, como a Frt Operadora, Masterop Operadora, Foco Operadora, CVC Corp, Ehtl Operadora, New IT Operadora, Diversa Operadora, Abreu On line Operadora e Cativa Operadora, além do Ministério do Turismo.

“Foram reuniões bastante produtivas e fizemos um pré-planejamento que resultará em diversas ações como capacitações, famtours e promoção de João Pessoa nos principais mercados emissores de turistas, para fortalecer ainda mais o nosso destino’, afirmou.

Projeto futurista – O estande de João Pessoa no Festuris Gramado foi uma atração a parte. O projeto futurista trouxe um aspecto de inovação do destino, que tem apresentado números importantes de crescimento de vendas, conforme atestam os buscadores de passagens aéreas e hospedagem. As operadoras como a CVC Corp e Azul Viagens, igualmente, apontam crescimento superior a 40% nas vendas, que será refletido diretamente na alta temporada, a começar pelas festas de final de ano, como Natal e Réveillon.

Daniel Rodrigues destacou, ainda, que o estande foi disponibilizado para os hotéis associados da Associação Brasileira de Hotéis (ABIH-PB) e contou com a parceria da Associação de Bares, Restaurantes e Similares, seccional Paraíba (Abrasel).

“O estande, além de ser um dos mais instagramáveis, se tornando uma atração, contou com a fundamental parceria da iniciativa privada, que entendeu a sua importância no processo de promover o nosso destino, onde todos ganham”, pontuou. Centenas de agentes de viagens receberam brindes, participando de sorteios e girando uma roleta para ganhar lembranças de João Pessoa.