Marinha estende até amanhã alerta de ressaca no estado do Rio

A Marinha estendeu até a manhã desta sexta-feira (1º) o alerta de ressaca na faixa litorânea do estado do Rio, entre as cidades do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, com ondas de até 2,5 metros de altura na direção Sudeste.

A Capitania dos Portos limitou, por conta da ressaca, a navegação do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. A medida restringe a navegação para embarcações de esporte e recreio, transporte de passageiros, pesca, transporte de carga e demais embarcações isentas de praticagem.

A medida também limita a navegação na baía de Guanabara, além da baía da Ilha Grande e baía de Sepetiba, por causa das condições adversas do mar e ventos com rajadas de vento de 30 nós, o que corresponde a mais de 55 quilômetros por hora.

Efeitos da ressaca

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) informou que as equipes continuam realizando a limpeza nas praias, após a ressaca. A operação especial na praia do Leblon, na zona sul do Rio, prossegue até às 21h desta quinta-feira (31). A pista junto ao calçadão da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi liberada ao tráfego na madrugada de hoje.

A Comlurb removeu 310 toneladas de areia da ciclovia, do calçadão e das pistas da Avenida Delfim Moreira, usando 52 caminhões. Toda a areia foi devolvida à praia. As equipes estarão de prontidão nos próximos dias para atuar caso a ressaca volte a atingir a orla.

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade, informa que a noite desta quinta-feira terá céu parcialmente nublado e haverá redução gradativa de nebulosidade, com ventos fracos a moderados. Não há previsão de chuva. Hoje, a temperatura máxima foi de 24,4° Celsius (ºC). A mínima foi de 10,3°C.

A previsão para esta sexta-feira(1º) e até o próximo domingo (3) indica que o Rio seguirá sem chuva. Os ventos estarão moderados e podem ocorrer rajadas pontualmente fortes no sábado e domingo.

As temperaturas entrarão em elevação gradualmente. Para sexta-feira, a previsão é de máxima de 27°C e mínima de 12°C. Já no domingo, a máxima pode chegar a 34°C e a mínima ficará em torno de 16°C.