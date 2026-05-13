Secretaria de Saúde realiza instalação artística em alusão à Semana da Luta Antimanicomial

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, nesta quarta-feira (13), uma instalação artística em alusão à Semana da Luta Antimanicomial. A atividade acontece das 9h às 12h, no hall de entrada da sede da Secretaria, no bairro da Torre, reunindo produções artísticas desenvolvidas por usuários dos serviços de saúde mental da Rede Municipal.

Com o tema “Tecendo Liberdade”, a ação é promovida pela Gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e contará com exposição de fotografias, quadros, artesanato, livros e outras expressões artísticas produzidas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município.

Além da exposição, a programação contará com apresentações culturais realizadas pelos próprios usuários dos serviços. O CAPS Gutemberg participa com apresentação de voz e violão; o CAPS AD recitações de poesias; e o CAPS Caminhar apresentará uma intervenção cultural durante o evento. Também haverá a oferta de práticas integrativas como auricoloterapia e aromaterapia, além do acolhimento com escuta qualificada.

De acordo com a coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Gomes da Cruz, a instalação artística representa um espaço de expressão, acolhimento e valorização das vivências dos usuários da rede de atenção psicossocial.

“Essa obra é resultado de encontros, trocas e da expansão de cada um de nós. Mais do que arte, é a nossa voz ocupando a cidade. A atividade propõe uma experiência imersiva em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, e reafirma a importância do cuidado em liberdade, fortalecendo o protagonismo dos usuários da saúde mental”, destacou.

Luta Antimanicomial – É um movimento que reforça a defesa dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico, a promoção do cuidado humanizado e o fortalecimento das políticas públicas de saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).