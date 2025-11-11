Prefeitura de João Pessoa celebra os 440 anos da Capital com programação especial de entrega de obras e ordens de serviço

A Prefeitura de João Pessoa preparou um calendário especial de atividades para celebrar os 440 anos da Capital paraibana. A programação comemorativa, que acontece ao longo do mês de agosto, inclui investimentos no acesso à saúde, na educação básica, na infraestrutura urbana e na melhoria da qualidade de vida da população.

Dentro da programação, haverá diversas inaugurações, como a entrega do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Jaguaribe, de Ninhos do Saber (Centros Municipais de Educação Infantil) e Unidades de Saúde da Família (USFs). Haverá ainda assinaturas de ordens de serviço para construção de três residenciais populares e a pavimentação de diversas ruas.

Ao completar 440 anos, a cidade de João Pessoa vive um momento de avanços concretos em áreas essenciais, resultado de um trabalho contínuo e planejado da Gestão Municipal.

Na área da saúde, por exemplo, a Prefeitura vai entregar à população o CEO de Jaguaribe – importante equipamento que amplia o acesso a serviços de saúde bucal de qualidade. Serão inauguradas também duas USFs, fortalecendo a rede municipal com equipamentos modernos e atendimento humanizado.

Na área da educação, a Prefeitura vai entregar dois ‘Ninhos do Saber’: Yala Petit, no Centro, e Nossa Senhora de Fátima, no Timbó. Com estrutura moderna, ambientes acolhedores e equipes preparadas, os centros de educação infantil vão beneficiar centenas de famílias, garantindo mais segurança para as crianças e tranquilidade para os pais que precisam conciliar trabalho e cuidado com os filhos.

Na infraestrutura, haverá a entrega da Feira Pública do Colinas do Sul, e das Praças Antônio Mariz, no Alto do Mateus; Esperança, no Ernani Sátiro; e de Iemanjá, no Cabo Branco.

As ações na área da infraestrutura contemplam também a assinatura de ordens de serviço para a construção de novos residenciais populares: Antônio Júnior, Rio Sanhauá/Porto do Capim e Rio Jaguaribe. Além disso, a Prefeitura vai anunciar a pavimentação de 100 novas ruas em diferentes bairros da cidade.

Ao investir em obras estruturantes e descentralizadas, a gestão reafirma sua prioridade em atender às necessidades reais da população, oferecendo moradia digna e mobilidade nos bairros.

As comemorações pelos 440 anos de João Pessoa representam mais do que uma celebração simbólica. Da saúde à educação, da infraestrutura à habitação, cada entrega reafirma a prioridade da gestão municipal em construir uma capital planejada, que respeita a população e preparada para o futuro.

Show especial – No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, clique neste link.