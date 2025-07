Pagamento do BPC LOAS de julho 2025 começa nesta sexta (25)

Calendário do BPC LOAS 2025. Foto: Divulgação

O pagamento do BPC LOAS de julho 2025 começa nesta sexta-feira (25). Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem conferir a data em que receberão o pagamento de seus benefícios durante o ano de 2025. O calendário do BPC LOAS leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.

Conhecido como BPC LOAS, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.

Calendário do BPC LOAS 2025 – até um salário mínimo

O calendário do BPC LOAS do mês de julho realiza pagamento nas seguintes datas, conforme número final do cartão do beneficiário:

final 1: 25 de julho

final 2: 28 de julho

final 3: 29 de julho

final 4: 30 de julho

final 5: 31 de julho

final 6: 1 de agosto

final 7: 4 de agosto

final 8: 5 de agosto

final 9: 6 de agosto

final 0: 7 de agosto

Calendário do BPC LOAS 2025 – acima de um salário mínimo

O calendário do BPC LOAS do mês de julho realiza pagamento nas seguintes datas, conforme número final do cartão do beneficiário: