Oficina sobre o Contrata+Brasil aproxima governo federal de gestores locais no Transformar Juntos 2025 — Contrata mais Brasil

Nesta quinta-feira (24/7), o MGI, em parceria com o Sebrae Nacional, realizou uma oficina com o objetivo de superar as principais barreiras à adesão de órgãos públicos à plataforma. O momento foi marcado pela interação com o público e focado em esclarecer e destravar os principais entraves na adesão ao Contrata+Brasil. Além disso, foi feito, ao vivo, o cadastro de responsáveis por contratações públicas do Município de Jordão, no Acre, uma das localidades de mais difícil acesso no estado.

