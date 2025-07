Paraíba realiza ação estratégica de divulgação com a Operadora CVC em São Paulo — Governo da Paraíba

A Paraíba avança em sua estratégia de consolidação como um dos destinos turísticos mais promissores do Brasil. Nesta terça-feira (22), o Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), realiza em São Paulo uma importante ação de mercado voltada aos mais de 200 lojistas, executivos e agentes de viagens da operadora CVC, uma das maiores e mais influentes do setor turístico nacional.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a visibilidade do destino Paraíba entre os principais canais de distribuição turística do país, fortalecendo a presença do estado nas prateleiras das agências de viagens e nas campanhas promocionais da operadora.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a uma capacitação completa sobre o Destino Paraíba, com ênfase nas rotas turísticas, roteiros integrados, infraestrutura de atendimento, além dos atrativos que vão do Litoral paradisíaco ao Sertão culturalmente rico. Os franqueados também conhecerão os produtos e os equipamentos que compõem a oferta turística das diversas regiões do estado, permitindo uma abordagem mais qualificada junto aos clientes finais.

Para o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, a ação é parte de uma estratégia consistente de promoção e posicionamento do estado no cenário nacional. “A Paraíba vive um momento de forte expansão no turismo. Segundo dados da CVC, registramos um crescimento de 64% na venda de pacotes para o estado no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Esse desempenho é fruto de ações coordenadas de promoção e articulação com o trade nacional. Queremos ir além. Nossa expectativa é que essa ação com os franqueados gere impactos diretos nas vendas nos próximos meses”.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, também destacou a relevância da ação no contexto da política estadual de desenvolvimento do setor. “Essa aproximação com os principais operadores do mercado é estratégica para potencializar resultados a médio e longo prazo. Investir na capacitação é uma medida que gera retorno direto na economia local, movimentando toda a cadeia produtiva do turismo”.