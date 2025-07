PELA SEGUNDA VEZ SÍTIO ALEGRE SEDIARÁ TORNEIO DO TRABALHADOR

Em sua segunda edição o Torneio do Trabalhador, realizado pela SEJEL (Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer), no Sítio Alegre, mobilizará, no próximo domingo (30), mais uma vez, os amantes do esporte amador da zona urbana e rural de São José do Seridó.





De acordo com o titular da SEJEL, Pedro Henrique, o evento será realizado em alusão ao dia 1º de Maio, onde se comemora o dia do Trabalhador. “Este evento esportivo está previsto no Calendário Esportivo de São José do Seridó e reunirá equipes e atletas previamente organizados”, pontuou.





Ainda segundo Pedro Henrique, os representantes das equipes deverão comparecer a sede da SEJEL, na próxima quinta-feira (27), às 19h, para o fechamento do evento e orientações gerais.