Prefeitura inicia curso de formação para aprovados em concurso e Leo Bezerra destaca conquistas na Atenção Primária à Saúde

Teve início, nesta sexta-feira (11), o curso de formação profissional para os candidatos aprovados no concurso público (nº1/2024) de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) da Prefeitura de João Pessoa. A solenidade de abertura do curso aconteceu no Centro Estadual de Formação de Professores, em Mangabeira.

Durante a solenidade de abertura, o vice-prefeito Leo Bezerra destacou as conquistas da gestão municipal na Atenção Primária à Saúde. “É verdadeiramente um sonho, tanto meu quanto do prefeito Cícero Lucena. Nós lutamos muito pelo concurso, para acabar com as chamadas áreas descobertas na Atenção Primária e pela reforma das Unidades de Saúde da Família. Depois de realizado todo esse trabalho, agora é o momento de receber os candidatos, colocá-los na prática e trabalharmos cada vez mais pela nossa cidade”, afirmou.

Em seu discurso, o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, ressaltou a importância do trabalho dos ACS e ACE. “Nós vamos preparar os senhores

para uma atividade que é extremamente importante na estratégia de saúde pública do Brasil, são os Agentes Comunitários de Saúde que acompanham os usuários diretamente em suas residências e essa é uma grande responsabilidade, que agora também será de vocês”.

Entre os candidatos aprovados estava Maria Vitória Ferreira, ansiosa pela convocação. “Foram meses de preparação para todos nós. É uma grande conquista estar aqui hoje. É um momento gratificante pra mim”, disse. Para Eduardo de Medeiros, o curso será uma grande oportunidade de aprendizado. “Estou muito motivado por fazer parte desse processo, que será um momento de preparação para exercer a nossa nova função”, comemorou.

A qualificação terá uma carga horária de 40 horas, incluindo aulas práticas e teóricas (divididas em cinco módulos), com os candidatos distribuídos em cinco turmas. As aulas teóricas acontecem no período de 11 de julho a 9 de agosto e as atividades práticas de 18 de agosto a 5 de setembro. Já o resultado final deverá ser divulgado em 12 de setembro.

Durante o treinamento, os candidatos terão a oportunidade de aprender sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a estrutura da Rede de Saúde de João Pessoa; Programa de Saúde da Família (PSF), atribuições do ACS e ACE; políticas públicas; controle social no SUS; noções básicas de Vigilância em Saúde; técnica de entrevista; visita domiciliar; cadastramento das famílias e outros conteúdos.

De acordo com o edital do concurso público, será eliminado do certame o candidato que não se matriculou no curso de formação profissional, se afastar do curso por qualquer motivo, não frequentar no mínimo 85% das horas de aulas práticas e teóricas ou não obtiver 60% de aproveitamento nas avaliações práticas e teóricas.

Os candidatos podem acompanhar as informações referentes ao curso por meio do Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa, através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/editais. Quando abrir o link, seleciona ‘Secretaria Municipal de Saúde – SMS’ na aba ‘Secretaria/Órgão’ e clica em ‘Pesquisar’. Ao ser direcionado para a página seguinte, abre o edital de convocação para o curso, clica em ‘Arquivos’ e consegue conferir os documentos publicados.

Concurso – As provas para o concurso de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias foram realizadas em dezembro de 2024 e o resultado final do certame foi publicado em 28 de fevereiro de 2025. Já o edital de convocação para o curso de formação profissional foi publicado no último dia 26 de junho. Os aprovados vão reforçar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), assumindo funções essenciais no atendimento à população.