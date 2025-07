SEMEC REALIZARÁ SELETIVA PARA PROJETO TRAPIÁ SEMENTES

Com o objetivo de resgatar e encontrar novos talentos artísticos em São José do Seridó, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) fará uma seletiva, na próxima quinta-feira (4), às 19 horas, no Espaço da Arte, localizado na rua Abdias Bezerra, bairro Beira Rio. “A seletiva é uma realização do grupo de teatro Trapiá Semente em parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Seridó”, pontuou o coordenador de Cultura do município, Xaulin Dantas.

