Cícero Lucena entrega 51ª escola reconstruída com tecnologia e estrutura moderna

As inovações da Sala Google, do Espaço Maker e dos materiais Lego chegaram à Escola Pedra do Reino, no Grotão, reinaugurada, nesta quinta-feira (10), pelo prefeito Cícero Lucena. Além da tecnologia, a unidade escolar — a 51ª que foi totalmente reconstruída pela gestão municipal desde 2021 — também recebeu uma nova estrutura, incluindo um ginásio poliesportivo e melhorias em toda a edificação. Com isso, a escola se tornou um dos melhores ambientes para o desenvolvimento dos alunos.

Durante a solenidade, o prefeito Cícero Lucena reforçou o compromisso com a educação, destacando o objetivo de reconstruir toda a Rede de Ensino, garantindo um padrão de qualidade com tecnologia e infraestrutura modernas. O gestor ressaltou que, com as 51 unidades já entregues, João Pessoa tem ganhado reconhecimento na área educacional — incluindo o recebimento do Selo Ouro do Governo Federal — além da oferta de mais de 13 mil novas vagas no atual ano letivo.

“Essa unidade possui um patamar de excelência comparável ou superior às melhores escolas particulares de nossa cidade. Porque fizemos investimentos substanciais em infraestrutura, tecnologia e qualificação profissional, e, fundamentalmente, na valorização do capital humano, reconhecendo nossos trabalhadores e colaboradores como o pilar essencial da escola. É a união destes elementos – o aprimoramento da infraestrutura e a dedicação de nossa equipe – que nos permite oferecer a educação de qualidade”, afirmou o prefeito.

Mais de R$ 300 milhões em inovações – A secretária Municipal de Educação e Cultura, América Castro, informou que esse investimento foi aplicado em melhorias tecnológicas em toda a Rede, incluindo a implementação de salas Google, salas Make, distribuição de Chromebooks e outras iniciativas. “O objetivo é promover resultados positivos na aprendizagem dos alunos, por meio da modernização da infraestrutura e da introdução de tecnologia avançada. Essa estratégia tem demonstrado resultados concretos”, afirmou a secretária.

Mais de R$ 250 milhões na reconstrução das unidades – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), esse investimento é referente as 109 escolas com obras iniciadas ou já entregues. Todas elas recebem projetos hidráulicos, de incêndio, construção de reservatórios, além de ampliação de espaços, ginásio, entre outras intervenções na estrutura.

Marta Ferreira, diretora administrativa da Escola Pedra do Reino, que atende 580 alunos, disse a unidade foi construída há 25 anos, na primeira gestão do prefeito Cícero, e agora ganha uma nova perspectiva. “A Sala Google é uma ferramenta sensacional, que faz a diferença na vida dos alunos, no aprendizado. Temos todos os recursos para oferecer um ensino de qualidade, com segurança, conforto e inclusão”, começou a diretora.

Confira todas as intervenções na Escola Pedra do Reino, com investimento de R$ 1,9 milhão:

Modernização da fachada;

Construção de reservatório;

Ampliação de salas de aula e banheiros;

Pintura de toda edificação;

Substituição de esquadrias;

Instalações elétricas e subestação;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações de combate a incêndio;

Recuperação e execução de pisos;

Reforma da coberta;

Climatização;

Acessibilidade.