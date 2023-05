Nesta terça-feira

Prefeitura de João Pessoa realiza 2ª edição do ‘Prêmio Ednaldo do Egypto – melhores do ano 2022’

01/05/2023 | 11:00 | 106

O Teatro Municipal Ednaldo do Egypto, que é mantido pela Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), irá realizar, na noite desta terça-feira (2), o ‘II Prêmio Ednaldo do Egypto – os melhores de 2022’. O evento, que inicia às 19h e será em alusão à semana do trabalhador, é promovido pela Prefeitura de João Pessoa e será aberto ao público.

“Esse é um momento de enaltecer os artistas pessoenses que, em 2022, mesmo em momentos de incertezas devido à pandemia, promoveram sim muita arte e cultura. Foram mais de 30 espetáculos no Teatro Ednaldo do Egypto, de grupos, companhias e coletivos diferentes”, explicou a diretora do Teatro, Letícia Rodrigues.

Esse ano haverá premiações para grupos de fora do estado como Pernambuco, o grupo ‘Amotrans’; e São Paulo com o espetáculo ‘Almarrotada’, da atriz Melina Marchetti.

Além da categoria show stand up comedy, também serão premiadas as categorias ‘teatro comédia, teatro infantil e teatro adulto.

Os premiados foram escolhidos pela própria plateia. Ao final de cada espetáculo a direção do Teatro Municipal selecionava três pessoas, de forma aleatória, para votarem na melhor maquiagem, figurino, direção, trilha sonora, figurino, ator e atriz.