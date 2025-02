Grupo de Luiz Couto e Ricardo Coutinho lança nome à presidência do PT na Paraíba

Arquivo pessoal

A disputa pela presidência do PT da Paraíba ganhou mais um concorrente. O nome de Luizinho Nunes, atual secretário de Organização do PT da Paraíba, foi lançado na praça pela ala ‘Resistência Socialista da Paraíba’.

O grupo é liderado pelo deputado federal Luiz Couto e o ex-governador Ricardo Coutinho, histórico dissidente no partido. O deputado Luciano Cartaxo (PT) não assina a lista.

Luizinho é assessor de Luiz Couto e já foi assessor do ex-deputado Frei Anastácio. Foi escolhido por ser “uma pessoa conciliadora e que dialoga bem com lideranças e militância”, segundo disse uma fonte ao Conversa Política.

“Sua candidatura é uma resposta firme ao desejo de devolver o partido aos petistas e às petistas, garantindo uma gestão participativa, transparente e coerente com os princípios que nos trouxeram até aqui. Com Luizinho, reafirmamos nosso compromisso com uma direção estadual que respeite e amplifique as vozes da base, fortalecendo a atuação do PT na Paraíba como instrumento de transformação social e da luta em defesa do processo democrático e de direito”, diz o documento, assinado por 50 integrantes (veja abaixo a lista)

Concorrentes internos no PT

O novo candidato terá como concorrente interno o advogado Marcus Túlio, atual presidente do PT de João Pessoa.O nome dele foi referendado pela ala Democracia Socialista do PT na Paraíba no fim de janeiro.

Uma terceira opção deve ser lançada, ainda, pelo presidente estadual do partido, Jackson Macedo. Na ‘bolsa de aposta’ estão a deputada Cida Ramos e Arimateia Souza, ex-presidente da CUT.

Apoiadores da candidatura de Luizinho

1. Luiz Couto – Deputado Federal

2. Ricardo Coutinho – Ex-governador

3. Cícero Legal – Superintendente do MDA/PB

4. Antônio Barbosa – Superintendente do INCRA/PB

5. Higor Lins da Costa – Vereador PT/Cuité

6. Estela Bezerra – Ex-deputada estadual

7. Márcia Lucena – Ex-prefeita de Conde

8. Josevaldo Feitosa – Ex-vereador de Pombal

9. Sebastião Freire – Ex-vereador e Dirigente do PT de Santa Rita

10. Rejane Nóbrega – Representante do MINC na Paraíba

11. Anielson de Souza – Diretor UFCG/Pombal

12. Abel Manoel – Diretor da FETAG/PT de Tavares

13. Everaldo Andrade – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cuité

14. José Cleofas – Presidente do Sindicato dos Ferroviários

15. Edna Teodósio – Executiva do PT/PB

16. Sandra Belchior – Presidenta do PT de São José de Piranhas

17. Valdinho – Presidente do PT de São Bentinho

18. José Lourenço – Presidente do PT de Pedras de Fogo

19. Romildo Almeida – Presidente do PT de Tavares

20. Josemar Leandro da Silva – Presidente do PT de Aguiar

21. Jânio Pereira – Presidente do PT de Cajazeirinhas

22. Professor Negreiros – Presidente do PT de Coremas

23. Felício Dutra – Presidente do PT de Brejo do Cruz

24. Zefinha da Silva – Presidente do PT de Juripiranga

25. Rialtoan – Presidente do PT de São José de Princesa

26. Millany Monteiro – Presidenta do PT de Maturéia

27. Euneide Medeiros – Presidente do PT de Cuité

28. Juliana Gonçalves – Presidente do PT de Cacimbas

29. Professora Edinaura – Vice-presidente do PT de Pombal

30. Ana Gomes da Silva – Vice-presidente do PT de Mari

31. José Ivonaldo Batista – Dirigente do PT/PB

32. Ancelmo Dantas – Dirigente do PT de Cacimbas

33. Janduy Alves – Dirigente do PT e Secretário Municipal

34. Geraldo Alves Teixeira – Dirigente do PT de Cacimbas

35. Reginaldo Júnior – Dirigente do PT de Igaracy

36. Diógenes do Nascimento – Secretário de Organização do PT de Mari

37. Fátima Santos – Professora e Dirigente do PT de Cuité

38. Tainá Sousa – PT de São José de Princesa

39. Leânia Almeida – Coordenadora da RS e Assessora Parlamentar

40. Carlos Lima – Coordenador da RS e Assessor Parlamentar

41. Vanda Faustino – Movimento de Mulheres de Catolé do Rocha

42. Zezé Béchade – Jornalista e Assessora Parlamentar

43. Juliana Lima – Jornalista e Assessora do Ministério da Saúde

44. Mayla Lacerda – Advogada

45. Agamenon Vieira – Advogado

46. Pedro Augusto – Estudante e Assessor Parlamentar

47. Antonio Jácome – Assessor Parlamentar

48. Pérsio Dias de Medeiros – Funcionário Público

49. Elvis Teotônio – Secretário de Finanças PT Tavares

50. Ednaldo Alemão – Assessor Parlamentar