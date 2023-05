1º de maio

Prefeitura de João Pessoa promove ações de prevenção voltadas à saúde do trabalhador

01/05/2023 | 08:00 | 47

O Dia do Trabalhador é celebrado nesta segunda-feira, 1° de maio. E durante todo o ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove atividades voltadas para a prevenção de acidentes e promoção da saúde do trabalhador. Essa assistência é prestada por meio do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de João Pessoa, que funciona no bairro de Jaguaribe, no mesmo prédio da Policlínica Municipal.

Para se ter ideia da importância do serviço, só em 2022 foram beneficiados cerca de 30 mil trabalhadores. O objetivo das ações desenvolvidas no centro é contribuir para atenuar, controlar, diminuição e até mesmo eliminar condições de riscos presentes nos ambientes e na organização do processo de trabalho.

“A saúde e o trabalho caminham juntos. Assim, a política de saúde do Cerest cumpre uma função importante nas ações de assistência ao trabalhador e na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. É importante salientar que esses agravos são previsíveis e preveníveis a partir do momento que se conhece os riscos existentes e se define políticas de saúde e segurança para realização do mesmo, alterando ou reorganizando o sistema de trabalho e garantindo ao trabalhador os equipamentos de proteção coletiva e individual”, destacou Kleber José, diretor do Cerest.

Em 2021, o Cerest promoveu 35 inspeções em empresas dos mais variados segmentos e setores econômicos. Em 2022, esse número mais que dobrou, e chegou à marca de 82 ações de inspeções. Foram visitadas empresas do comércio, indústria da construção civil, telecomunicações, confecções, indústria têxtil, empresas de envios e entrega de correspondências, transporte público e privado, setor de beneficiamento de hortifruti, hotelaria, segurança pública, saúde, educação, entre outras.

Serviço – O Cerest atua na promoção e proteção da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos oriundos das condições de trabalho, objetivando a sua recuperação e reabilitação. O serviço presta assistência a pacientes de 64 municípios, que integram a 1ª macrorregião do Estado da Paraíba.

No local, são realizados dois tipos de consultas. No primeiro, o trabalhador é atendido por profissionais como fisioterapeuta, assistente social e enfermeiro, que realizam a escuta qualificada sobre a história de trabalho (anamnese ocupacional) e a história da doença (anamnese clínica).

O segundo atendimento é realizado pelo médico, que vai avaliar se o trabalho foi determinante ou contributivo para o adoecimento. Ao ser confirmado o nexo causal entre a doença e o trabalho, o serviço emitirá a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), parecer e laudo médico para fins de direitos do trabalhador no âmbito da Previdência Social ou na Justiça do Trabalho.

Contatos – Quem necessitar dos serviços do Cerest pode marcar uma consulta através do telefone (83) 3218-7114 ou ir diretamente à sede do serviço, que fica localizada na Rua Alberto de Brito, s/n, bairro de Jaguaribe. No dia da consulta, o usuário precisa portar documentos pessoais, como RG, CPF, Cartão SUS, além de atestados, laudos e pareceres médicos precedentes.

Denúncias – Os trabalhadores podem realizar a denúncia presencialmente no Cerest ou ainda pelo endereço eletrônico [email protected]