Feira Móvel do Produtor encerra programação de fevereiro no Largo da Gameleira, em Tambaú

02/03/2024 |

11:00 |

47

Quem passar neste fim de semana pelo Largo da Gameleira, em Tambaú, das 15h às 22h, vai poder aproveitar a variedade de produtos da agricultura familiar, artesanato, personalizados, flores ornamentais e artesanato, com preços acessíveis. É que a Feira Móvel do Produtor estará estacionada no local, encerrando a programação do mês de fevereiro.

Idealizada em junho de 2021 pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), já transformou a vida de muitos microempreendedores, artesãos e produtores locais e tem sido responsável pelo aquecimento da economia local.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro, ressaltou que muitas pessoas só despertaram para o mundo do empreendedorismo após a oportunidade dada pela iniciativa, que já está consolidada no calendário de eventos da cidade. “A Feira Móvel é um grande sucesso e nesses quase três anos já ajudou a muita gente se firmar no mercado de trabalho, gerando renda e novas oportunidades”, disse.

Programação- Neste mês de março, a programação tem início nesta terça-feira (5) em vários pontos da cidade, a exemplo da Vila Olímpica Parahyba (Bairro dos Estados), Ponto de Cem Réis (Centro), Praça da Identidade (CE-UFPB) e no Parque Parahyba 1 (Bessa).

Serviço:

Feira Móvel do Produtor

Dias 2 e 3 – Largo da Gameleira (Tambaú) – Das 15h às 22h