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Projeto “Mulheres Empoderadas” tem aula inaugurau em São José do Seridó

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Na noite desta quinta-feira (25) aconteceu, no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros, a aula inaugural do projeto “Mulheres Empoderadas”, iniciativa intersetorial da Prefeitura Municipal de São José do Seridó realizada pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura (SEMEC), Saúde (SESAD), Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) e Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL).


Mesmo não estando presente na aula inaugural do projeto, o prefeito Jackson Dantas classificou a ação como importantíssima e destacou que não medirá esforços em apoiar o projeto que prevê visibilidade, apoio e acompanhamento das mulheres são-joseenses. A primeira Dama Ilca Bezerra foi a responsável pela decoração e layout do evento, deixando o ambiente agradável e aconchegante para as mulheres do projeto.


Após as falas dos secretários, os coordenadores do projeto, Xaulim Dantas (SEMEC) e Melquides Medeiros (SEMTHAS), apresentaram o formato da atividade do dia que trouxe aulas de zumba com o professor Leandro Silva. Houve sorteio de brindes para as mulheres participantes do projeto. As próximas atividades estão sendo planejadas e prevêem cursos de beleza e empreendedorismo para as mulheres.

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