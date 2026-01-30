Cícero Lucena autoriza início de projetos para restauro da Igreja São Frei Pedro Gonçalves e reforça ações no Centro Histórico

A Prefeitura de João Pessoa avança em várias frentes na missão de fortalecer o Centro Histórico, seja no âmbito do desenvolvimento com projetos como o Viva o Centro – de isenção de tributos – na ocupação por meio da cultura e também de restauro do patrimônio histórico. Nesta quarta-feira (29), o prefeito Cícero Lucena assinou uma ordem de serviço autorizando a elaboração de projetos para restauro da Igreja São Frei Pedro Gonçalves, iniciativa em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Arquidiocese da Paraíba.

A igreja histórica abrange uma área onde também fica o Conventinho, prédio que a Prefeitura revitalizou e deu uma nova função – de educação, com promoção de eventos e atividades culturais. Com o restauro da igreja, a Prefeitura amplia as ações de valorização do Centro Histórico e oferece uma nova perspectiva para os visitantes. Durante a solenidade, que aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, ficou decidido que uma comitiva formada pelas secretarias de Planejamento (Seplan) e de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro), mais a Arquidiocese e o Iphan, vai inspecionar o local nesta sexta-feira (30) pela manhã para iniciar os estudos.

“Mais uma iniciativa em prol da execução do projeto da Igreja São Frei Pedro Gonçalves. Trata-se de um novo avanço da administração municipal no esforço de resgatar e preservar o patrimônio histórico local”, projetou Cícero Lucena, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra durante assinatura da ordem de serviço.

Inovacentro – No ano passado, a gestão municipal criou a Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico para desenvolver ações na região central da Capital. Esse cuidado tem se refletido em uma maior capacidade para desenvolver parcerias, segundo destacou Thiago Lucena, que está a frente da Pasta. Ele projetou o restauro da Igreja São Frei Pedro Gonçalves por meio de um trabalho em conjunto.

“Uma parceria que envolve a Seplan, com recursos federais, com a colaboração do Iphan. Uma instituição religiosa de grande importância para nós, datada de 1843, com uma rica história, particularmente relevante no Largo do Hotel Globo, em conjunto com o Conventinho. Este é um passo significativo para a restauração, realizando uma gestão que antes não era aplicada ao Centro Histórico. Já observamos a confiança renovada da população e, especialmente, o interesse de investidores que estão destinando recursos também”, reforçou Thiago Lucena.

Projeto – O secretário de Planejamento, Airton Falcão, explicou que o projeto será realizado em etapas. “As etapas iniciais envolvem o desenvolvimento do projeto de restauro, que determinará as necessidades de intervenção, incluindo pintura, recuperação de acabamentos e rebocos, seguindo as diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Fundo de Apoio à Educação e Pesquisa (Faep), bem como as legislações pertinentes. Somente após a conclusão desta fase será possível planejar a execução da obra de restauro”, detalhou.