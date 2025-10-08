Encontro na Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas fortalece apoio às famílias e valoriza educadores

Na noite de Terça-feira, 7 de outubro, a Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas promoveu um encontro especial voltado para famílias de alunos com necessidades educacionais específicas e profissionais da educação. O evento teve início às 18h, na sede da instituição, com a palestra “Famílias sem medo: abraçando o desafio de guiar crianças e jovens atípicos”.





Voltada para pais e responsáveis, a palestra teve como objetivo oferecer apoio, informação e acolhimento, destacando a importância do envolvimento familiar no desenvolvimento educacional e emocional de crianças e jovens com perfil atípico.





Na sequência, professores e demais funcionários da escola participaram de um momento exclusivo de reflexão e cuidado, com o tema “Saúde mental e bem-estar no local de trabalho”. A atividade teve como foco o equilíbrio emocional dos profissionais da educação, especialmente diante dos desafios cotidianos da sala de aula.





Ambos os momentos foram conduzidos pela Dra. Jacqueline Martins Israel de Souza, psicóloga especializada em educação e saúde mental. A iniciativa partiu da gestão da Escola Raul, que reconhece a importância de discutir temáticas fundamentais para a melhoria do ambiente escolar e a eficácia do processo de ensino-aprendizagem.





Ao final do evento, houve uma breve confraternização em homenagem antecipada ao Dia do Professor e ao Dia do Servidor Público, celebrando a dedicação dos profissionais que atuam na comunidade escolar.