Fiscalização interdita bar e autua outros três em praias de João Pessoa e Cabedelo

Bar Cybelle Praia, situado no bairro do Poço, em Cabedelo, foi interditado pela Vigilância Sanitária após a constatação de irregularidades.. Reprodução / MP-Procon

Três bares foram autuados e um foi interditado durante uma fiscalização feita na manhã desta quinta-feira (29) em praias de João Pessoa e Cabedelo. A ação foi resultado de uma operação conjunta da Promotoria de Justiça do Consumidor (MP-Procon) e das Vigilâncias Sanitárias dos dois municípios.

Ao todo, quatro estabelecimentos passaram por vistoria: dois localizados em praias de João Pessoa e outros dois em Cabedelo.

O bar Cybelle Praia, situado no bairro do Poço, em Cabedelo, foi interditado pela Vigilância Sanitária após a constatação de irregularidades. No local, foram lavrados um termo de interdição cautelar e um termo de apreensão e inutilização de materiais.

LEIA TAMBÉM:

Durante a fiscalização, o Corpo de Bombeiros Militar também identificou possível risco estrutural no estabelecimento e emitiu um termo de interdição parcial da área. Além disso, o Cybelle Praia foi autuado pelo MP-Procon por irregularidades relacionadas às normas de defesa do consumidor.

Reprodução / MP-Procon

Outros três bares também receberam autuações do MP-Procon. Em João Pessoa, foram autuados os estabelecimentos Camarão Grill e Fullano Praia. Já em Cabedelo, o Gigante do Mar também foi autuado durante a operação.

A Vigilância Sanitária de João Pessoa notificou os bares Fullano Praia e Camarão Grill para que realizem adequações organizacionais dentro do prazo estabelecido. O Fullano Praia recebeu ainda notificação da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) para ajustes às normas ambientais.

No bar Gigante do Mar, em Cabedelo, o Corpo de Bombeiros aplicou autos de infração após identificar irregularidades estruturais durante a vistoria. Ao Jornal da Paraíba, o bar Gigante do Mar negou qualquer irregularidade no local.

Procurados pela reportagem do Jornal da Paraíba, os estabelecimentos Camarão Grill, Fullano Praia e Cibelly Praia não responderam aos contatos feitos até a última atualização desta matéria.