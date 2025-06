Paul McCartney fez algumas das canções mais bonitas dos Beatles

Foto/Divulgação.

Paul McCartney completou 83 anos nesta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Se John Lennon foi a persona pública mais importante dos Beatles, Paul, na opinião do maestro e produtor George Martin, era o maior talento musical do grupo.

Paul McCartney compôs sozinho – ou com uma pequena ajuda de John Lennon – algumas das canções mais bonitas dos Beatles. E botou nelas a sua voz de “sereia sílfide”, definição do maestro Leonard Bernstein, gigante da música erudita do século XX.

Na coluna desta quinta-feira, 19 de junho de 2025, trago uma relação dessas canções. Fica como sugestão para leitores e leitoras que gostam de fazer playlists.

Foto/Reprodução.

All My Loving

Do álbum With The Beatles, 1963

Foto/Reprodução.

And I Love Her

Things We Said Today

Do álbum A Hard Day’s Night, 1964

Foto/Repodução.

I’ll Follow The Sun

Do álbum Beatles For Sale, 1964

Foto/Reprodução.

I’ve Just Seen a Face

Yesterday

Do álbum Help, 1965

Foto/Reprodução.

Michelle

Do álbum Rubber Soul, 1965

Foto/Reprodução.

We Can Work It Out

Do single Day Tripper/We Can Work It Out, 1965

Foto/Reprodução.

Eleanor Rigby

Here, There and Everywhere

For No One

Do álbum Revolver, 1966

Foto/Reprodução.

Fixing a Hole

She’s Leaving Home

When I’m 64

Do álbum Sgt. Pepper, 1967

Foto/Reprodução.

The Fool on The Hill

You Mother Should Know

Hello Goodbye

Penny Lane

Do álbum Magical Mystery Tour, 1967

Foto/Reprodução.

Hey Jude

Do single Hey Jude/Revolution, 1968

Foto/Reprodução.

Martha My Dear

Blackbird

I Will

Mother Nature’s Son

Honey Pie

Do álbum The Beatles, 1968

Foto/Reprodução.

You Never Give Me Your Money

Golden Slumbers

Do álbum Abbey Road, 1969

Foto/Reprodução.

Two of Us

Let It Be

The Long and Winding Road

Do álbum Let It Be, 1970