CAATINGA GRANDE RECEBEU UMA VISITA TÉCNICA AO PROJETO AGRO-SERTÃO

Caatinga Grande, mais uma vez, foi o anfitrião de uma visita técnica de relevância, contando com a participação do diretor executivo (CEO) das lojas Guararapes, André Farber, do presidente do Instituto Riachuelo, Gabriel Kanner, sua irmã Marcela Kanner, o prefeito Jackson Dantas de São José do Seridó, Joaquim de Medeirinhos de Cruzeta, Fernandinho de Acari, Hudson Pereira de Santana do Seridó, o vice-prefeito e empresário Ricardo Medeiros de São José do Seridó, representantes do SEBRAE-RN, EMBRAPA, agricultores dos 11 municípios integrantes do projeto, e demais presentes.



A programação teve início às 14:30, com um encontro na casa grande, seguido por apresentações culturais da filarmônica Jimmy Brito de São José do Seridó e do artista local Vinicius Celestino. Posteriormente, a comitiva dirigiu-se a uma oficina de costura na comunidade, onde pôde testemunhar de perto a produção de vestimentas. Na sequência, ocorreu a visita técnica à Área de Preservação Permanente (APP) do agricultor Ismael Barros. Após a visita, um lanche foi oferecido a todos os presentes, seguido por discursos das autoridades e culminando em um animado forró pé de serra.



Marenilson Oliveira, técnico da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), expressou a importância da volta da cultura do algodão ao Seridó, destacando a transição para a produção agroecológica e orgânica. Ele ressaltou que esse processo envolveu treinamentos, formações modulares e pesquisa, a fim de garantir a qualidade do algodão.



Marcela Kanner compartilhou sua alegria com o projeto Agro-Sertão, enfatizando o retorno do cultivo do algodão à região, o qual tem gerado empregos para centenas de famílias. Ela também destacou a tecnologia da EMBRAPA, que tem contribuído para a renda adicional de 100 famílias.



O prefeito Jackson Dantas agradeceu ao Instituto Riachuelo pelo apoio ao projeto Agro-Sertão, e mencionou a importância das oficinas de costura para a economia e geração de emprego no município. Ele pediu que os representantes do Grupo Riachuelo/Guararapes considerassem a relevância de continuar a parceria bem-sucedida com as oficinas de costura locais.

