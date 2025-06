Missa realizada no Presídio Sílvio Porto celebra os 10 anos de atuação da juíza Andréa Arcoverde e prepara reeducandos para casamento católico

Na manhã desta quarta-feira (11), no Presídio Sílvio Porto, foi celebrada uma missa em homenagem aos 10 anos de atuação da Dr.ᵃ Andréa Arcoverde, juíza da Vara de Execução Penal (VEP) da Comarca de João Pessoa. O evento contou com a presença de padres, diáconos, representantes do sistema penitenciário e demais autoridades.

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson presidiu a cerimônia. Um momento significativo de comunhão e fé, ministração da palavra, liturgia eucarística (consagração do pão e do vinho) e a partilha da comunhão.

O Coral Vozes pela Liberdade, sob a regência do maestro Sergio Gerarde, proporcionou uma belíssima apresentação durante o evento religioso.

Para os reeducandos (esposas e familiares), um ato de esperança, renovação, acolhimento e de busca por um novo propósito.

O evento também representou um avanço significativo nos procedimentos para a realização do casamento católico dentro do sistema prisional, incluindo noivos que, na sua maioria, ainda não receberam o Batismo, a Primeira Eucaristia e o Sacramento da Crisma.

Dom Delson destacou o trabalho da Pastoral Carcerária, com o apoio de alguns padres, do reitor do seminário e da igreja, que desempenha um papel importante no processo de transformação de vidas, oferecendo um espaço de aprendizado e reflexão.

“Então, a gente não desista do ser humano enquanto tiver vida e a possibilidade de mudança, de transformação, do desejo de assumir uma vida nova. Parabéns a toda a direção do presídio. A Dra. Andréa, juíza da VEP e também todos os envolvidos nesse processo que resultou hoje nos sacramentos do batismo, da primeira eucaristia e crisma, e continua na preparação para em breve a celebração do sacramento do matrimônio”.

Para o secretário João Alves, foi um momento muito importante e contribuiu no processo de ressocialização dos reeducandos, que estão buscando trilhar por um novo caminho. “É um momento que entendemos como de bênçãos no Sistema Penitenciário da Paraíba. Graças a Deus, estamos terminando esse evento em paz e continuaremos trabalhando fortemente para melhorar o sistema penitenciário, não só na parte interna, mas também perante as autoridades do Estado e do País”.

A juíza Andréa Arcoverde declarou: “Com certeza, um momento importante para a Vara de Execução penal, a preparação para o nosso sonhado casamento, uma missa muito especial, celebrada pelo Arcebispo Dom Delson e com a concessão de sacramentos de Batismo, Eucaristia e Crisma. Fortalecimento da fé e a garantia da assistência religiosa em sua plenitude”.

De acordo com assistente social Cizia Romeu (madrinha de batismo e crisma, dos reeducandos) o evento marca um importante avanço nos trâmites para a realização do casamento católico, sendo o primeiro matrimônio católico, dentro do sistema prisional, que inclui noivos que, em sua maioria, ainda não haviam sido batizados ou crismados. “A cerimonia faz parte de um projeto com o objetivo de realizar o casamento católico ainda neste ano, contando com a colaboração do Conselho da Comunidade, da Seap–PB por meio da Gesipe e do secretário João Alves, além do Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, e diversos sacerdotes”, ressaltou.

O presidente do Conselho da Comunidade, Thiago Robson, expressou: “Eventos como este são a prova viva do compromisso com a assistência religiosa dentro do sistema prisional. Mais do que um rito, trata-se de um momento crucial de acolhimento, esperança e ressignificação para aqueles que se encontram privados de liberdade”.

Ressocializaçao pela Fé

A fé, em suas diversas manifestações, é um pilar fundamental para a reabilitação e reintegração social. Ela oferece um caminho para a reflexão, o perdão e a construção de um novo propósito de vida.

A Igreja Católica tem contribuído de forma significativa para o bem-estar mental e espiritual dos apenados, promovendo um ambiente prisional mais humano e colaborando diretamente para a redução da reincidência criminal.

“Neste contexto, destacamos com alegria que está sendo organizado o 4º casamento coletivo do sistema prisional, que, desta vez, ocorrerá no templo da Igreja Católica, reafirmando o papel essencial da instituição no processo de dignificação da pessoa humana”, pontuou Thiago Robson.

“O Conselho da Comunidade de João Pessoa reitera seu apoio e parabeniza todos os envolvidos por proporcionar esta oportunidade valiosa, que semeia esperança e reconstrói caminhos”, concluiu.

_______

Ascom-Seap/PB