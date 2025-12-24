quarta-feira, dezembro 24, 2025
GESTÃO MUNICIPAL REQUALIFICA PINTURA DE LOMBADAS DO CENTRO E DE EQUIPAMENTOS NA AVENIDA MIGUEL CIRILO

A Gestão Municipal de São José do Seridó apresenta à população local novas intervenções do projeto Colorindo a Terra da Bonita. As ações de pintura foram realizadas nas lombadas do centro e em equipamentos da avenida Miguel Cirilo, a exemplo do Jerimum, das faixas de pedestres, lombadas e dos postes de ferro, que também ganharam nova iluminação.


“Estas melhorias foram ações programadas pra nossa festa do padroeiro São José. O projeto Colorindo a Terra da Bonita tem outras intervenções programadas e já revitalizou ou requalificou várias estruturas por toda a cidade”, pontuou o prefeito Jackson Dantas.


Ainda de acordo com o gestor, o projeto Colorindo a Terra da Bonita é uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit), que está espalhando cores, vida e alegria em toda São José do Seridó.


ESTRUTURAS REVITALIZADAS


Até o momento, o projeto revitalizou pela cidade: meio-fio de todas as ruas; Unidade Mista de Saúde Maria Aparecida Dantas; largo de São José; praça Justino Dantas; Museu Tropeiros do Seridó (Mumutrops); Prédio da Semthas (Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social) na Caatinga Grande; e Mercado Público.


ILUMINAÇÃO


O projeto Colorindo a Terra da Bonita também trouxe mais iluminação e vida para o município durante os festejos alusivos ao padroeiro São José. Na oportunidade, a cidade ganhou iluminação decorativa na Igreja Matriz de São José, no largo da estátua de São José, no Mercado Público, no início da rua Manoel Teodoro, na Praça de Eventos e nos pórticos da cidade.


