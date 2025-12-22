entenda quais os riscos e como evitá-los

Sagui, parte do grupo de animais silvestres comuns na Paraíba. TV Paraíba/Reprodução

Após um homem ser internado com suspeita de raiva humana depois de ter sido mordido por um sagui, um alerta foi reaceso quanto aos riscos da interação com animais silvestres.

Além dos primatas não humanos, os morcegos e as raposas são os principais vetores da raiva humana. Em ambientes como zoológicos, é comum se deparar com placas alertando os visitantes para não alimentar os animais, mas em locais abertos e áreas próximas de regiões de matas, a população tende a ter o hábito de tentar dar comida aos animais silvestres que avistam, correndo o risco de serem mordidos e contrair doenças como a raiva humana.

Nesta matéria, o Jornal da Paraíba reuniu dicas e cuidados para serem adotados em casos de interação com animais silvestres. Confira abaixo.

Por que evitar interações com animais silvestres?

De acordo com o biólogo Ronaldo Justino, na maioria das vezes as pessoas enxergam os animais silvestres de uma forma romantizada, e ignoram os riscos que interações próximas podem trazer. Segundo o biólogo, esse tipo de prática é uma ação ecologicamente errônea.

“É uma prática ecologicamente errônea romantizar [os animais] e aí acaba expondo a sua integridade física à riscos no contato direto. Essa questão de alimentarmos animais é cultural nossa, porém é desaconselhável, principalmente no caso de estar manualmente oferecendo alimentos a esses animais”, explicou.

Risco de raiva humana

O sagui é um animal silvestre comum na Paraíba, principalmente em áreas próximas de matas ou de locais com muitas árvores. No entanto, é preciso estar alerta ao fato de que alimentá-lo não é o ideal, e que, caso seja feito, nunca seja usando as próprias mãos.

“A forma de alimentação deve ser o mais distante possível do domicílio, e de forma mais impessoal, uma vez que o animal é dotado de inteligência e a lei do menor esforço vai fazer com que ele procure o seu domicílio para receber aquele alimento, e ali pode ocorrer a transmissão de zoonoses”, afirma o biólogo Ronaldo Justino.

De acordo com o biólogo, antes de alimentar um animal silvestre, existem alguns sinais no comportamento dele para os quais é preciso estar atento e que podem sinalizar a possibilidade de raiva.

“Ao longo do agravamento do quadro de raiva, esses animais silvestres vão apresentar uma modificação de comportamento, e a agressividade é uma delas. A possibilidade de mordedura é um dos principais riscos para que aconteçam esses acidentes”, disse.

Uma forma de ajudar na alimentação dos animais sem interferir diretamente é por meio da plantação de árvores frutíferas, que possam servir como fonte de alimento para eles.

“Os saguis são onívoros, então a alimentação natural dele é baseada em insetos e frutas, então plantar árvores frutíferas seria uma forma de ajudá-los indiretamente”.

Importância da vacinação contra raiva

O caso de Campina Grande, onde um homem de 50 anos foi mordido por um sagui e está internado com suspeita de raiva humana, chama atenção para a importância do cumprimento do calendário vacinal dos animais contra a raiva.

“Não deixem de vacinar os animais, porque aconteceu com um sagui, mas poderia ser com um gato ou cachorro, que também são mamíferos e estão expostos a esse risco. A vacinação é uma das formas de evitar”, aconselha o biólogo.