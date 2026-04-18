SEE-PB recebe estudantes de nutrição para conhecerem os programas de alimentação escolar — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), por meio da Gerência de Assistência Escolar Integrada (GEAEI), realizou, na manhã desta terça-feira (14), uma roda de conversa com estudantes do curso de Nutrição da UNIESP.

A reunião teve como principal objetivo destacar a importância do nutricionista na execução dos programas de alimentação escolar na rede pública de ensino ampliando o conhecimento e divulgando as ações realizadas pela equipe de nutrição da SEE em todo o Estado da Paraíba, na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE).

Segundo Flávio Barros, gerente da GEAEI, a secretaria dispõe de 42 profissionais distribuídos pelas 16 regionais de educação onde mais de 346.000 refeições são servidas diariamente nas 597 unidades escolares da rede estadual. “Esses momentos com futuros nutricionistas contribuem para fortalecer a compreensão sobre as atividades desenvolvidas pela SEE, especialmente no âmbito da alimentação escolar, na busca constante por uma alimentação saudável e de qualidade para os nossos estudantes”, ressalta o gerente.

Shimene Rodrigues, nutricionista responsável técnica da SEE, destaca a importância desses momentos com estudantes de nutrição de diversas instituições de ensino superior. “Esses momentos possibilitam o repasse de informações sobre todos os aspectos da profissão que garantem uma alimentação de qualidade aos estudantes da rede pública de ensino na Paraíba, configurando-se como uma política pública de grande relevância para a melhoria da educação como um todo,” comentou.