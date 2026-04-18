TCE-PB realiza auditoria em UPAs e avalia qualidade do atendimento na Paraíba

Reprodução/TCE-PB

O Tribunal de Contas da Paraíba iniciou, às 8h desta terça-feira (14), uma auditoria coordenada para verificar o funcionamento de 18 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) distribuídas em diversas regiões do estado. A operação conta com 17 equipes de auditores, que atuam simultaneamente em unidades estaduais e municipais.

Ao todo, serão fiscalizadas quatro UPAs estaduais e 14 municipais, integrando a décima auditoria coordenada realizada pelo órgão entre 2022 e 2026, com foco nas áreas de Saúde e Educação.

Durante a fiscalização, estão sendo analisados cerca de 180 itens, com ênfase na qualidade da infraestrutura das unidades, além do cumprimento das normas sanitárias estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais regulamentos técnicos aplicáveis aos serviços de saúde.

A ação também inclui avaliações qualitativas, com a escuta de profissionais de saúde e gestores, buscando compreender aspectos do funcionamento das unidades além dos critérios estruturais.

As UPAs vistoriadas estão distribuídas nas três macrorregiões de saúde da Paraíba:

Macrorregião 1: João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Guarabira e Ingá;

Macrorregião 2: Monteiro e Patos;

Macrorregião 3: Patos, Piancó, Cajazeiras, Sousa, Princesa Isabel e Pombal.

De acordo com o TCE-PB, a metodologia aplicada permite padronizar dados, identificar problemas recorrentes e diferenciar falhas pontuais de questões estruturais. A expectativa é que os resultados contribuam para o aperfeiçoamento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, além de subsidiar medidas para melhoria do atendimento à população paraibana.