Governo realiza 2º Encontro da Rede PB Digital nesta quarta-feira — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Secretaria Executiva de Modernização e Transformação Digital (SEMTD), realiza nesta quarta-feira (11) o 2º Encontro da Rede PB Digital de 2025. O evento terá início às 8h30, no Auditório do Sebrae, em João Pessoa, e terá como tema “Qualidade de serviços e experiência do usuário”. A coordenadora-geral de Avaliação, Qualidade e Experiência do Usuário, na Secretaria de Governo Digital, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Valéria Maria do Prado Pinheiro Benon, será uma das palestrantes.

A Rede PB Digital é uma rede de fortalecimento do Governo Digital formada por representantes de todos os órgãos do Governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria Executiva de Modernização e Transformação Digital.

Durante a programação, serão oferecidas três oficinas, com participação obrigatória conforme o perfil de cada órgão. A oficina de “Elaboração de Carta de Serviços” será voltada para os órgãos que ainda não publicaram suas Cartas no Portal Paraíba Digital. A oficina de Linguagem Simples será destinada aos representantes dos 11 órgãos que já possuem cartas publicadas. Já a oficina de Design de Serviços será voltada para os membros de órgãos que precisam revisar ou melhorar o fluxo de prestação de serviços ao cidadão. O encontro representa uma oportunidade estratégica para aprimorar a qualidade dos serviços públicos digitais oferecidos à população paraibana.

Este 2º Encontro da Rede PB Digital de 2025 faz parte das ações que serão realizadas durante dois anos, por meio da parceria firmada entre o Governo do Estado com o Sebrae-PB. Essa parceria consiste em realização de ações para capacitação da Rede PB Digital.

Programação:

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura

8h50 – Palestra com Valéria Maria do Prado Pinheiro Benon – Secretaria de Governo Digital, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

9h40 – Coffee Break

10h – Oficina 1: Elaboração de Carta de Serviços ao Cidadão – Tamara Ilinsky Crantschaninov

10h – Oficina 2: Revisão de Carta de Serviços com Linguagem Cidadã – Samir Adamoglu de Oliveira

10h – Oficina 3: Redesign de Serviços ao cidadão – José Jorge Dias