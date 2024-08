Tela Quente exibe Hoje Segunda (26/08) na Globo – Infiltrado

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 26/08/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 26/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:00 Edição Especial – Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Mulheres Ao Ataque

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Estrela da Casa

23:05 Tela Quente – Infiltrado

00:50 Jornal da Globo

01:40 Conversa com Bial

02:20 Família é Tudo

03:05 Comédia Na Madruga I

**Programação de Filmes na TV Globo para Segunda-feira, 26/08/2024**

Nesta segunda-feira, 26 de agosto de 2024, a TV Globo traz uma programação especial de filmes que promete agradar a todos os gostos, com destaque para duas grandes produções: a comédia “Mulheres Ao Ataque” na Sessão da Tarde, e o eletrizante “Infiltrado” na Tela Quente. Confira mais detalhes sobre os filmes que estarão em cartaz.

**Sessão da Tarde: Mulheres Ao Ataque**

– **Título Original:** The Other Woman

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2014

– **Direção:** Nick Cassavetes

– **Elenco:** Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney, Nicki Minaj

– **Gênero:** Comédia

**Sinopse:** Carly (Cameron Diaz) é uma mulher bem-sucedida que pensa ter encontrado o homem ideal, até descobrir que ele é casado. Em vez de se afastar, Carly une forças com a esposa traída, Kate (Leslie Mann), e as duas planejam uma vingança épica. No meio do caminho, elas descobrem que o namorado infiel tem outra amante, Amber (Kate Upton), que também se junta ao grupo. Juntas, as três mulheres armam uma série de armadilhas para desmascarar o canalha e dar uma lição nele. “Mulheres Ao Ataque” é uma comédia leve e divertida que explora a força da amizade feminina e o poder da vingança com muito humor e situações inusitadas.

**Tela Quente: Infiltrado**

– **Título Original:** Wrath of Man

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2021

– **Direção:** Guy Ritchie

– **Elenco:** Jason Statham, Josh Hartnett, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Scott Eastwood

– **Gênero:** Ação

**Sinopse:** “Infiltrado” traz Jason Statham em um papel cheio de ação e mistério. Ele interpreta H, um homem reservado que se junta a uma empresa de transporte de valores em Los Angeles. Desde o início, H mostra habilidades de combate fora do comum durante um assalto, deixando seus colegas desconfiados sobre suas verdadeiras intenções. À medida que a trama avança, revelam-se os segredos de H, incluindo um plano de vingança pessoal contra uma organização criminosa. Dirigido por Guy Ritchie, o filme combina cenas de ação intensas com uma narrativa envolvente, garantindo um espetáculo cheio de adrenalina para os amantes do gênero.

—

Prepare-se para uma segunda-feira repleta de emoção e entretenimento na TV Globo, com filmes que vão desde o humor leve e inteligente de “Mulheres Ao Ataque” até a ação explosiva de “Infiltrado”. Não perca!