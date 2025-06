Professores da Rede Municipal participam do III Encontro Formativo Integrador e I Colóquio de Docências

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), está realizando nesta sexta-feira (6), nos turnos manhã e tarde, o ‘III Encontro Formativo Integrador’ e ‘I Colóquio de Docências’, com professores dos anos finais do Ensino Fundamental e professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). O evento acontece na UFPB, no auditório do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), do Centro de Ciências da Saúde (CCS), do Centro de Educação (CE) e no auditório da Central de Aulas (CA).

O evento, que tem como tema central “Estratégias didático-curriculares para a Educação Especial na perspectiva inclusiva”, contou com a presença da secretária executiva de Educação e Cultura de João Pessoa, Luciana Dias.

“Esse é um momento único para a nossa Rede porque nesses momentos de formação, os professores tanto se encontram um com o outro, aprendem o que o outro está fazendo na sua escola, como também acontece essa troca com a academia, que é muito importante. Isso tudo oriundo do convênio da Prefeitura de João Pessoa com a Universidade Federal. O nosso prefeito Cícero Lucena diz que vamos dar a melhor formação possível para os nossos professores e é isso que estamos fazendo”, disse.

O Encontro tem o objetiva de consolidar um espaço formativo de escuta, diálogo e valorização das práticas docentes no âmbito da educação básica. “Será um momento para fortalecer a articulação entre teoria e prática, evidenciar os percursos formativos desenvolvidos no projeto e promover a troca de experiências pedagógicas inovadoras, que enfrentam os desafios da inclusão de forma integrada, crítica e sensível”, explicou a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) da Sedec, professora doutora Clévia Carvalho.

A professora doutora Adriana Diniz, diretora do Centro de Educação da UFPB, falou sobre a importância dessa parceria da Prefeitura com a UFPB na formação dos professores. “A direção do Centro de Educação vê com muito entusiasmo acadêmico, pedagógico, essa parceria que é um intercâmbio de saberes, de conhecimentos, de práticas. A gente vem saudando a Prefeitura, a Secretaria da Educação, a professora América Castro, por esta iniciativa, pela aposta na formação continuada e pela determinação de fazer isso com uma Universidade Federal, que é uma universidade pública, gratuita e uma universidade que está nesse alinhamento estratégico, que é a elevação da qualidade da educação”, falou a diretora do CE.

No turno da manhã aconteceu quatro mesas temáticas e, pela tarde, grupos de trabalho em que a comunidade docente teve a oportunidade de socializar práticas de referência para que a Sedec possa pensar caminhos inovadores e contextualizados para o desenvolvimento curricular.

“Essas formações contribuem de forma bastante positiva, já que, na verdade, a gente está devolvendo à universidade o que a gente tem na prática, o que a gente tem do conhecimento, da teoria. Prática e teoria, elas caminham juntas. Então, a universidade traz a teoria e a gente tem a prática na sala de aula, no chão da escola. E essa formação nos proporciona tudo isso”, falou Francineide Fernandes de Melo, professora da Escola Municipal Aruanda.

Mesas Redondas – O Encontro Formativo Integrador contou com quatro mesas redondas onde público se dividiu. O tema da Mesa Redonda 01 foi ‘Expressar, sentir e incluir: corpo e arte como linguagens integradoras na aprendizagem inclusiva’. Ela foi conduzida pelo professor doutor Saimonton Tinoco, professora doutora Bertyza Carvalho, professor doutor Mateus Finco e professora doutora Michelle Boaventura.

A Mesa Redonda 02 teve como temática ‘Territórios, culturas e saberes: práticas de convivência e inclusão no currículo’. Foi conduzida pelo professor doutor Lenilton de Assis, professor doutor Damião de Lima e professor doutor Marinilson Barbosa.

‘Múltiplas linguagens na sala de aula: integrando saberes para uma educação científica e inclusiva’ foi o tema da Mesa Redonda 03. Foi conduzida pela professora doutora Evangelina Maria, professor doutor Franklin Kaic e professora doutora Severina Andréa.

Já a Mesa Redonda 04 foi conduzida pela professora doutora Cristiane Ângelo, professora doutora Francieli Freudenberger professora doutora Rejane Lira. O tema foi ‘Currículo em diálogo: múltiplas linguagens e inclusão na construção do conhecimento’.