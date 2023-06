Mais comodidade

Shopping Varadouro registra aumento no fluxo de clientes e amplia serviços

06/06/2023 | 21:30 | 49

O Centro de Comércio e Serviços do Varadouro vem passando por uma ampliação no rol de atividades disponibilizadas ao público consumidor, fruto do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que é responsável pela administração do equipamento. A iniciativa resultou na inauguração de uma farmácia no local, nesta terça-feira (6), com serviços e produtos diversificados.

A ação faz parte da estratégia de consolidar cada vez mais o equipamento para atrair um maior número de clientes. O estabelecimento se soma à casa lotérica, praça de alimentação, correspondente bancário e salão de beleza já existentes no shopping popular.

De acordo com Jaciara Medeiros, assessora técnica da Sedurb, o novo equipamento agrega valor ao shopping e vai proporcionar um incremento de novos clientes, beneficiando diretamente os comerciantes que trabalham no local. “Hoje contamos com um correspondente bancário, loteria, salão de beleza, e agora a farmácia que chega para agregar ainda mais valor e novos serviços ao shopping. Em breve, outras novidades estarão se concretizando, a exemplo da instalação de um caixa eletrônico para possibilitar comodidade para comerciantes e clientes”, disse.

O Centro de Comércio e Serviços do Varadouro fica localizado na Rua Maciel Pinheiro, 420, no Varadouro, e funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h.