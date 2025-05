Mundial de Clubes 2025; Datas, Times, Confrontos e onde assistir a competição

Mundial de Clubes 2025: o novo Super Mundial da FIFA nos EUA promete revolucionar o futebol mundial

O futebol global está prestes a testemunhar um momento histórico com a estreia do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Com início marcado para 14 de junho e término no dia 13 de julho, o torneio será realizado nos Estados Unidos, envolvendo 32 clubes de elite em uma competição que promete ser um verdadeiro espetáculo internacional. A proposta é clara: transformar o antigo Mundial de Clubes em um verdadeiro “Super Mundial”, nos moldes da Copa do Mundo de seleções.

Organizado pela FIFA, o torneio terá 12 sedes espalhadas por 11 cidades norte-americanas, incluindo gigantes como Nova York, Los Angeles, Miami e Dallas. A grande final será disputada no icônico MetLife Stadium, em Nova Jersey, com capacidade para mais de 80 mil pessoas.

Novo formato: mais clubes, mais emoção

O antigo modelo do Mundial de Clubes, disputado anualmente com sete equipes, sendo o campeão da Champions League o principal destaque, foi reformulado para ampliar o alcance global e valorizar o desempenho dos clubes em torneios continentais ao longo dos últimos anos.

Com 32 times divididos em 8 grupos de 4, os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, em um mata-mata que segue até a grande decisão. A nova estrutura imita o formato consagrado da Copa do Mundo da FIFA, trazendo mais jogos e oportunidades de embates históricos entre clubes de diferentes continentes.

Estrelas e clubes históricos reunidos

O Mundial de Clubes 2025 vai reunir algumas das maiores estrelas do futebol atual. Nomes como Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (PSG) e Jude Bellingham (Real Madrid) estão entre os astros esperados na competição. Além disso, clubes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Flamengo e Palmeiras prometem protagonizar confrontos memoráveis.

O torneio também será uma vitrine para clubes de fora da Europa e América do Sul, como o Al Ahly (Egito), o Wydad Casablanca (Marrocos), o Mamelodi Sundowns (África do Sul), entre outros. Essa diversidade reforça o objetivo da FIFA de tornar o futebol verdadeiramente global.

Grupos definidos: equilíbrio e clássicos antecipados

O sorteio realizado em maio definiu os oito grupos da competição. Veja como ficaram:

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (EUA)

Destaque para o confronto entre Palmeiras e Inter Miami, que pode colocar Abel Ferreira contra Messi.

Grupo B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo com peso europeu e o carisma de um Botafogo em reconstrução.

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

Possivelmente o grupo mais equilibrado, com três campeões continentais e tradição de sobra.

Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance de Tunis (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

León (México)

Flamengo e Chelsea se reencontram após a final de 2021. Promessa de revanche?

Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Internazionale (Itália)

Grupo técnico e com clubes experientes em competições internacionais.

Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Fluminense enfrentando Haaland? Um dos confrontos mais aguardados, caso o norueguês participe.

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)

Pep Guardiola liderando os atuais campeões europeus em um grupo que mistura tradição e surpresa.

Grupo H

Real Madrid (Espanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

Red Bull Salzburg (Áustria)

Grupo com o maior campeão europeu da história e o poderio financeiro saudita.

Cidades-sede confirmadas

A escolha dos Estados Unidos como país-sede não é coincidência. A FIFA aposta na estrutura e no apelo do mercado norte-americano para impulsionar o torneio. As cidades confirmadas incluem:

Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Atlanta

Houston

Seattle

Kansas City

San Francisco

Boston

Filadélfia

Todas as sedes contam com estádios modernos e acessibilidade de transporte e hospedagem, garantindo conforto para torcedores e delegações.

Brasil bem representado

O Brasil terá quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos campeões de torneios da Conmebol em diferentes edições. Essa forte presença mostra a força do futebol brasileiro no cenário internacional e aumenta as chances do país conquistar o título inédito sob o novo formato.

Flamengo, campeão da Libertadores de 2022, e Fluminense, vencedor em 2023, chegam como os mais experientes. O Palmeiras, com múltiplos títulos recentes, é sempre competitivo, enquanto o Botafogo vem em ascensão, apostando em um projeto de reestruturação sólido.

Premiação e impacto econômico

Além do prestígio esportivo, o novo Mundial movimentará cifras milionárias. A FIFA estipula uma premiação total de US$ 2 bilhões, com o campeão recebendo uma fatia significativa. O torneio também impactará o turismo e a economia das cidades-sede, com milhares de torcedores viajando entre os jogos.

A presença de jogadores mundialmente conhecidos e transmissões para centenas de países devem gerar uma audiência recorde, consolidando o novo Mundial como um dos eventos mais relevantes do calendário esportivo.

Expectativa de público e audiência

A expectativa é de que o Super Mundial ultrapasse os 3 milhões de torcedores presentes nos estádios ao longo do torneio, além de uma audiência global superior a 1 bilhão de espectadores. Com transmissão confirmada por gigantes como ESPN, Fox Sports, Globo e FIFA+, o evento será acompanhado de todos os cantos do planeta.

Considerações finais

O Mundial de Clubes 2025 representa um marco na história do futebol. A ampliação para 32 equipes, a diversidade de continentes, os grandes nomes do esporte e a escolha dos Estados Unidos como sede criam o cenário ideal para um dos torneios mais aguardados da década.

Com confrontos históricos à vista, a competição promete unir o melhor do futebol de clubes em um único torneio, com emoção, rivalidade e qualidade técnica de sobra. Se antes o Mundial era visto como um encerramento simbólico do calendário anual, agora ele pode se tornar o novo sonho de consumo dos clubes do planeta.

Tags: Mundial de Clubes 2025, Super Mundial, FIFA, futebol internacional, clubes brasileiros, Real Madrid, Messi, Flamengo, Palmeiras, Nova Jersey, MetLife Stadium, torneio global, futebol nos EUA.