Liverpool x Chelsea ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (20/10)

Prévia: Liverpool x Chelsea – Previsão, Notícias das Equipes e Escalações

Liverpool e Chelsea se enfrentarão em um confronto muito esperado da Premier League no domingo, 20 de outubro de 2024, às 12h30 (horário de Brasília), em Anfield. O duelo marca o retorno da liga após a pausa internacional, e ambos os times chegam com objetivos distintos. O Liverpool, líder da competição, busca consolidar sua posição, enquanto o Chelsea tenta encurtar a diferença para os primeiros colocados.

Análise do Jogo

Com Arne Slot no comando, o Liverpool tem mostrado uma consistência impressionante, somando oito vitórias em nove jogos sob sua liderança. A última vitória dos Reds foi contra o Crystal Palace, por 1 a 0, com gol de Diogo Jota. No entanto, essa vitória foi ofuscada pela lesão do goleiro Alisson, o que pode ser um desafio no jogo contra o Chelsea.

O time da casa chega com uma defesa sólida, tendo sofrido apenas dois gols na Premier League até agora. Além disso, seu excelente desempenho defensivo é refletido nas estatísticas, com apenas 5,2 gols esperados (xG) concedidos nas primeiras sete rodadas.

Por outro lado, o Chelsea, sob o comando de Enzo Maresca, chega com a moral elevada após uma sequência positiva, apesar do empate por 1 a 1 com o Nottingham Forest em sua última partida. Os Blues possuem o segundo melhor ataque da liga, com 16 gols marcados, e têm a oportunidade de fazer história ao vencer os quatro primeiros jogos fora de casa nesta temporada, algo que não acontece desde 2008-09.

Desfalques e Notícias das Equipes

O Liverpool terá que lidar com a ausência de Alisson, que deve ficar fora até após a pausa internacional de novembro. Caoimhin Kelleher será o substituto no gol, e outros possíveis desfalques incluem Harvey Elliott e Federico Chiesa. Com alguns jogadores sul-americanos retornando de suas seleções, Curtis Jones e Cody Gakpo podem começar no lugar de Alexis Mac Allister e Luis Díaz.

No Chelsea, Maresca terá que lidar com as suspensões de Wesley Fofana e Marc Cucurella, que abrirão espaço para Renato Veiga e Axel Disasi entrarem no time titular. Além disso, Reece James retorna aos treinos após se recuperar de uma lesão no pré-temporada.

Previsão

O Liverpool entra como favorito, especialmente com a ausência de dois defensores-chave do Chelsea. No entanto, o ataque dos Blues, que tem sido eficiente, promete colocar a defesa dos Reds à prova. Espera-se um jogo disputado, mas a vantagem de jogar em casa e a forma atual de Mohamed Salah e Virgil van Dijk podem dar a vitória ao Liverpool.

**Previsão de Placar: Liverpool 2-1 Chelsea**