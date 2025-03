Agenda Cultural Próxima a Batatais: Shows e Eventos Imperdíveis para os Próximos Meses

Se você é fã de boa música, shows e eventos culturais, a região de Batatais oferece diversas opções para animar os próximos meses. De rock a sertanejo e forró, a agenda cultural promete agradar todos os gostos e garantir diversão para toda a família. Confira abaixo alguns dos destaques que você não pode perder:

Fonte ojornaldebatatais.com.br

1. Show de Rock em São João da Boa Vista

Para os fãs de rock, São João da Boa Vista, cidade vizinha a Batatais, preparou um show incrível. A banda local X-Treme Rock se apresentará no dia 15 de março de 2025, no Clube São João, prometendo agitar o público com clássicos do rock nacional e internacional. A partir das 21h, os amantes de guitarras e solos poderosos terão uma noite para lá de animada. O evento conta com ingressos a partir de R$ 20.

2. Festival Sertanejo em Ribeirão Preto

A cidade de Ribeirão Preto, a cerca de 100 km de Batatais, receberá no dia 22 de março o Festival Sertanejo Ribeirão. Grandes nomes da música sertaneja, como Zezé Di Camargo & Luciano, Jorge & Mateus, e Maiara & Maraísa estarão no palco do Arena Ribeirão, a partir das 20h. O evento promete atrair milhares de fãs do gênero para uma noite cheia de música e emoção. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 180, dependendo da localização.

3. Forró e Diversão em Franca

Para quem ama um bom forró, o município de Franca, a 60 km de Batatais, preparou uma programação imperdível. O Arraiá do Forró acontecerá no dia 5 de abril de 2025, no Centro de Eventos de Franca. A festa contará com as apresentações de grandes nomes do forró, incluindo a banda Forró de Elite, e a abertura será feita por Cavalo de Pau. Ingressos a partir de R$ 30 estarão disponíveis na bilheteira do evento e online.

4. Festa Country em Brodowski

Para quem curte o clima do interior e uma boa festa country, Brodowski, cidade próxima a Batatais, sediará a Festa Country de Brodowski no dia 12 de abril. Com shows de artistas como Gusttavo Lima e Marcos & Belutti, o evento promete agitar a cidade com muito sertanejo e diversão. O evento será realizado no Recinto de Exposições, com ingressos entre R$ 40 e R$ 150.

5. Tributo ao Legião Urbana em Franca

Para os saudosistas e fãs do rock nacional, Franca também será palco de um tributo imperdível ao Legião Urbana. A banda Viva Legião se apresenta no dia 19 de abril no Teatro Municipal de Franca. Com ingressos a partir de R$ 25, o show promete resgatar os clássicos da banda que marcou gerações com suas letras profundas e sonoridade única.

Conclusão

Seja você fã de rock, sertanejo ou forró, a região próxima a Batatais oferece uma agenda cultural recheada de eventos imperdíveis. Aproveite as oportunidades para curtir a boa música e se divertir em grandes festas e shows. Marque na sua agenda, garanta os ingressos e viva a cultura musical do interior paulista!