Banda 5 de Agosto se apresenta na Semana Cultural José Lins do Rego, em Pilar

A Banda 5 de Agosto fará uma apresentação especial durante a XXV Semana Cultural José Lins do Rego, no município de Pilar, na sexta-feira (6). O convite foi da Prefeitura de Pilar, que realiza o evento nos dias 6 e 7, e promete uma vasta programação com muita arte, cultura, tradição e música, um verdadeiro encontro com a identidade local.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, considera muito importante esse processo de interação entre a Funjope e as secretarias de Cultura de outros municípios. “Nós participamos dessa celebração em homenagem ao escritor José Lins do Rego de maneira muito feliz. Com isso, estamos estimulando e dando maior visibilidade aos nossos músicos da Banda 5 de Agosto, que abraçaram o projeto desde a sua origem, e também porque, por meio da Banda 5 de Agosto, a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa fazem uma justa homenagem a José Lins do Rego e a toda a cidade de Pilar, que tem uma rica história e tradição de cultura, sobretudo, no campo da literatura”, comenta.

Marcus Alves afirma que a Funjope acolhe o projeto, participa e se envolve, levando a boa música para mais moradores da Paraíba. “Desta vez com os pilarenses que são pessoas muito gentis e que nos solicitaram esse concerto. É um concerto que fazemos com muita alegria e é uma homenagem muito justa a José Lins do Rego”, acrescenta o diretor.

O secretário de Cultura de Pilar, Evânio Teixeira, comemora que, pela primeira vez, a Banda 5 de Agosto vai executar o hino da cidade. “A apresentação será no dia 6, em praça pública, o que é algo muito especial, uma oportunidade para que os jovens conheçam a música clássica e, por meio desse contato, possam desenvolver as suas aptidões artísticas. É um momento para vermos um belíssimo concerto”, observa.

Ele ressalta que a apresentação contará com a participação do músico pilarense José Cosmo, que é autor da melodia do hino do Município. “É uma forma que encontramos para homenageá-lo, proporcionar esse momento grandioso para ele”, disse Evânio Teixeira. Já a letra do hino é do poeta pilarense Antônio Costa.

Apresentação – O maestro Rogério Borges, da Banda 5 de Agosto, resume como será a participação do grupo. “Vamos fazer um concerto muito intimista, mostrando várias vertentes da Banda”, conta.

No repertório, além do Hino da Cidade de Pilar, estão canções como ‘The Marches of John Williams’ (John Williams), ‘O que eu faço amanhã’ (Alcione), ‘The Beatles 1964’, ‘Paraíba Joia Rara’ (Ton Oliveira) e um pout pourri do cantor Flávio José.

A Banda – A Banda de Música da Cidade de João Pessoa, mais conhecida como Banda 5 de Agosto, foi fundada em 1964 pelo então maestro Tenente Lucena. Desde 1992 é regida pelo maestro Rogério Borges. A partir de 2005, se vinculou à Funjope, passando a integrar de forma mais consistente a cena cultural da cidade.

Já tocou com vários artistas de renome, como o maestro Wagner Tiso, com quem a banda gravou um DVD, Valmir Vieira (tubista do Sexteto Brassil), Heleno Feitosa, (Costinha) JPSax, e o maestro Duda do Recife, considerado um dos melhores arranjadores do século XX.

Atualmente, a Banda 5 de Agosto desenvolve um trabalho com compositores e intérpretes do Nordeste, divulgando os artistas da terra. Alguns solistas de renome internacional já solaram com a Banda 5 de Agosto, a exemplo de Charles Schlueter (Boston Symphony Orchestra) Alan Siebert University of Cincinnati College Conservatory of Music, Naison Simões (Unirio) em homenagem ao maestro Adelson Machado.