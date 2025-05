Hulk, Matheus Cunha, Otávio… veja os paraibanos que movimentaram altas cifras no futebol

A transferência de Matheus Cunha para o Manchester United recoloca o nome do paraibano no centro das atenções do futebol internacional. Aos 25 anos, o atacante vestirá a camisa dos Red Devils após acordo com o Wolverhampton avaliado em R$ 478 milhões.

Matheus Cunha está deixando o Wolverhampton para defender o Manchester United. (Foto: Jack Thomas/Wolverhampton)

Com isso, ele passa a integrar o seleto grupo dos 10 jogadores que mais movimentaram dinheiro em transferências na história do futebol, segundo dados do portal Transfermarkt.

Diante do novo acordo, o Jornal da Paraíba reúne a seguir os paraibanos que protagonizaram ou participaram de grandes transferências no futebol. Os dados foram extraídos do Transfermarkt.

Mercado da bola: veja os jogadores paraibanos que movimentaram altas cifras em transferências

Matheus Cunha – €192,47 milhões

Revelado pelo Coritiba, Matheus Cunha deu início à carreira internacional em 2017, ao ser vendido ao Sion, da Suíça. Passou também por RB Leipzig e Hertha Berlim, antes de ser contratado pelo Atlético de Madrid, em 2021. Dois anos depois, rumou para o Wolverhampton, da Inglaterra, que agora o negociou com o Manchester United.

Matheus Cunha em ação pelo Wolves. (Foto: Ryan Pierse)

No total, acumulou €192,47 milhões em transferências. Na temporada 2024/25, fez 36 jogos, com 17 gols e seis assistências. Ele é o único paraibano presente entre os 10 maiores acumuladores de valores em negociações na história.

Hulk – €115 milhões

Natural de Campina Grande, Hulk começou a carreira profissional no Vitória, mas ganhou projeção internacional no Japão, no Porto e no Zenit. Em 2016, protagonizou sua maior transferência: do Zenit para o Shanghai Port, por €56 milhões. Atualmente no Atlético-MG, Hulk já movimentou €115 milhões em transferências ao longo da carreira, segundo o Transfermarkt.

Hulk foi campeão e era o destaque do Shangai SIPG, da China. (Foto: Reprodução/sina.com)

Otávio – €62,5 milhões

Natural de João Pessoa, Otávio fez carreira no Internacional antes de ganhar destaque na Europa com a camisa do Porto. Em 2023, se transferiu para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em sua maior negociação: €60 milhões. No total, soma €62,5 milhões em valores de transferências. O meia, naturalizado português, já defendeu a seleção de Portugal em Copa do Mundo.

Otávio volta a ser convocado pela seleção de Portugal e vai jogar a Liga das Nações. (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Arthur Cabral – €43,3 milhões

Nascido em Campina Grande, Arthur Cabral é outro atacante que acumula transferências de peso. Revelado pelo Ceará e com passagem pelo Palmeiras, foi negociado com o Basel, da Suíça, e, depois, com a Fiorentina. Em 2023, o Benfica investiu €20,5 milhões para tirá-lo do clube italiano, na maior transação da carreira. Ao todo, Arthur Cabral soma €43,3 milhões em transferências.

Arthur Cabral ainda não vingou com a camisa do Benfica. (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Douglas Santos – €28,2 milhões

Natural de João Pessoa, Douglas Santos se consolidou na Europa e se tornou ídolo no Zenit, onde atua desde 2019. Antes, havia sido negociado com o Hamburgo, da Alemanha, quando deixou o Atlético-MG. Sua maior transferência foi justamente do clube alemão para a equipe russa, por €14 milhões. No total, acumula €28,2 milhões em transações.

Douglas Santos está no Zenit desde 2019. (Foto: Divulgação/Zenit)

Tiquinho Soares – €15,5 milhões

O atacante Tiquinho Soares, natural de Sousa, atuou por diversos clubes e viveu sua melhor fase no Porto, de Portugal. Em 2017, foi contratado pelos Dragões após se destacar no Vitória de Guimarães, em transação avaliada em €5,6 milhões. Ao longo da carreira, soma €15,5 milhões em negociações. Atualmente, está no Santos.

Tiquinho Soares brilhou com a camisa do Porto. (Foto: Divulgação/Porto)

Pedro Lima – €10 milhões

Aos 18 anos, Pedro Lima representa a nova geração do futebol paraibano. Natural de João Pessoa, o lateral-direito foi contratado pelo Wolverhampton, da Inglaterra, no ano passado, em uma negociação de €10 milhões com o Sport. Ele ainda busca consolidação no cenário europeu, mas já entrou na lista dos paraibanos com cifras relevantes no mercado.

Pedro Lima na sua estreia pelo Wolverhampton. (Foto: Reprodução/redes sociais)

