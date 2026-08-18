Motta diz que governador “terá que compreender” acordo do Republicanos com Leo para 2028

Guilherme Bezerra/CBN João Pessoa

O deputado Hugo Motta (Republicanos) mandou um recado direto à base governista ao ser questionado sobre a antecipação da aliança do partido com o projeto de reeleição do prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (PSDB), em 2028.

O presidente estadual do Republicanos disse que o governador Lucas Ribeiro (PP) “terá que compreender” a posição estratégica do partido de compor com um opositor ao governo.

“Política se faz com reciprocidade e o governador terá que compreender que nas eleições municipais nós já temos esse acordo feito no Estado”, afirmou Motta.

Leo anuncia voto em Nabor para Senado

A declaração ocorre no mesmo dia em que Leo Bezerra rompeu definitivamente com o ex-governador João Azevêdo (PSB) e oficializou que seu segundo voto ao Senado para Nabor (Republicanos), pai de Hugo. O primeiro é do senador Veneziano (MDB), que concorre ao lado do ex-prefeito Cícero Lucena (MDB) ao governo.

Em contrapartida, o Republicanos assumiu o compromisso de apoiar o projeto de reeleição de Leo Bezerra para a Prefeitura da capital em 2028.

A movimentação amplia a divisão dentro do grupo governista, que já vinha convivendo com uma disputa política entre João Azevêdo e Nabor por espaço.

Republicanos fez ‘voo autônomo’ em 2022

O ‘voo autônomo’ não é novidade no modo de fazer política do Republicanos. Nas eleições de 2022, a legenda já havia adotado uma postura independente ao apoiar a reeleição de João Azevêdo, mas fechar com Efraim Filho para o Senado.

Agora, ao fechar com Leo Bezerra e Nabor, o Republicanos volta a demarcar seu espaço político e sinaliza que a aliança com o governo não significa alinhamento automático em todas as disputas eleitorais.

Ou pode ser um recado de quem saiu sem a vice na chapa governista…