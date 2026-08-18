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Programa Bola da Vez promove finais do futsal e fortalece incentivo ao esporte de base em São José do Seridó

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O Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, em São José do Seridó, foi palco, na noite da última sexta-feira (14), das finais da modalidade futsal do Programa Bola da Vez. A competição reuniu jovens atletas em uma noite marcada por disputas, integração e valorização do esporte de base no município.


As partidas decisivas movimentaram as quatro categorias do futsal, proporcionando momentos de emoção para atletas, familiares e torcedores que acompanharam as finais.


Na Primeira Categoria, o Time B conquistou o título, enquanto o Time C ficou com o vice-campeonato. Joey foi escolhido como jogador destaque, e Enzo recebeu o reconhecimento como goleiro destaque.


Pela Segunda Categoria, o Time D levantou a taça de campeão, com o Time C como vice-campeão. João Davi foi eleito jogador destaque e Matheus recebeu o prêmio de goleiro destaque.


Na Terceira Categoria, o título ficou com o Time C, que superou o Time E, vice-campeão. Maxsuell foi o jogador destaque da categoria, enquanto André Filho foi escolhido como goleiro destaque.


Já na Quarta Categoria, o Time A terminou como campeão, com o Time E ficando com o segundo lugar. Júnior foi eleito jogador destaque e Maicon recebeu a premiação de goleiro destaque.


Mais do que definir campeões, as finais do Bola da Vez reforçaram a importância do esporte como ferramenta de incentivo à convivência, disciplina, participação e desenvolvimento de crianças e jovens.


Com a realização das finais, o programa encerra mais uma etapa valorizando o talento esportivo e criando oportunidades para que novos atletas de São José do Seridó possam se desenvolver dentro das quadras.

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